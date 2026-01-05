Πολιτική

«Άδειασμα» Μαρινάκη στα σπαθιά του Γεωργιάδη για τη Βενεζουέλα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι ο υπουργός Υγείας έκανε παραλληλισμούς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι θέσεις της χώρας για την εξωτερική πολιτική εκφράζονται από τον πρωθυπουργό
Ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου
Ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Σαφείς αποστάσεις από την έμμεση τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη,  για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα παίρνει το Μαξίμου, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Κληθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα (05.01.2026) να σχολιάσει ανάρτηση του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία υιοθετεί το απόφθεγμα «Nolite leges loqui – gladios gerimus» («Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους – κουβαλούμε σπαθιά»), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν άφησε περιθώρια  ταύτισης. «Δεν εξέφρασε τη θέση της χώρας», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ούτε υιοθετούμε το δίκαιο του ισχυρού».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε δε ότι ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του έχει κάνει κάποιους παραλληλισμούς το πλαίσιο της παρουσίασης του νέου του βιβλίου. «Η θέση της χώρας εκφράζεται από τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών κι εμένα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής για το αν σεβόμαστε κάθε λέξη από τις διεθνείς διατάξεις» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Ποτέ δεν ταχθήκαμε με το δίκαιο του ισχυρού» επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και πρόσθεσε: «Όλα όσα κάνει η κυβέρνηση δικαιώνονται. Το γεγονός ότι ισχυροποιείται αμυντικά δείχνει ότι ο πρωθυπουργός ήταν πολλά βήματα μπροστά. Είμαστε μια χώρα που κινείται πριν και πάνω απ’ όλα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο».

Δείτε βίντεο: 

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας  αν και αποφεύγει να αναφερθεί στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ,  υιοθέτησε τη φράση «Nolite leges loqui – gladios gerimus» («Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους – κουβαλούμε σπαθιά»), αποδίδοντάς την στον Πομπήιο τον Μέγα.

anartisi georgiadi gia venezouela

«Μερικά ιστορικά διδάγματα από τη Ρωμαϊκή παράδοση που θυμήθηκα τώρα με την έκδοση του βιβλίου μου για τη “Ρώμη”… ή μελετώντας τη σύγχρονη “Ρώμη”, την “E pluribus unum”…», έγραψε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
267
250
243
232
149
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τελεσίγραφο της κυβέρνησης προς τους αγρότες: Την Τετάρτη εξειδικεύουμε τα μέτρα είτε παρουσία σας είτε χωρίς – Η υπομονή εξαντλήθηκε
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ξεδιάντροπους υποστηρικτές του Μαδούρο που βλάπτουν την χώρα
Παύλος Μαρινάκης
243
Σκληραίνει στάση το Μέγαρο Μαξίμου για τους αγρότες - Εξετάζονται πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων για να σπάσουν τα μπλόκα
Οδηγοί φορτηγών, παραγωγοί λαϊκών αγορών και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων σχεδιάζουν κινητοποιήσεις, ενώ ανοιχτό ενδεχόμενο για απεργία διαρκείας αφήνουν και οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι συνεδριάζουν αύριο
Αγρότες 16
Newsit logo
Newsit logo