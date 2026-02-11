Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ακραία συκοφαντική» η δήλωση της Έλενας Καραγεωργοπούλου, ο Νίκος Δένδιας θα της απαντήσει

Ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε επίσης πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή το σκάνδαλο υπεξαιρέσεων στη ΓΣΕΕ και τη φερόμενη εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου
Γεωργιάδης και Δένδιας
Ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Νίκος Δένδιας (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

«Ακραία συκοφαντική» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τη δημόσια αναφορά της ανεξάρτητης πλέον βουλευτού Έλενας Καραγεωργοπούλου ότι, όσο ήταν στην Πλεύση Ελευθερίας, υπήρχαν «φίλτρα» στον κοινοβουλευτικό έλεγχοιδίως ως προς τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026), ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Νίκος Δένδιας θα πρέπει να κινηθεί νομικά. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως μια τέτοια καταγγελία «θα σήμαινε» ύπαρξη «συμφωνίας Δένδια – Κωνσταντοπούλου», κάτι που, όπως είπε, «δεν μπορεί να υπάρχει».

Σχολιάζοντας τις αιχμές του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν –ο οποίος απέδωσε στον Νίκου Δένδια ρόλο «εμποδίου» στις προσπάθειες προσέγγισης– ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «ψυχολογική επιχείρηση» με στόχο τη διάσπαση του εσωτερικού μετώπου στην Ελλάδα, απορρίπτοντας κάθε διάκριση μεταξύ «σκληρών» και «μαλακών» εντός της κυβέρνησης. «Αυτό που έκανε ο κύριος Φιντάν ήταν στα όρια της προβοκάτσιας. Δηλαδή “ο σκληρός Δένδιας και ο μαλακός Μητσοτάκης – Γεραπετρίτης”. Αυτό είναι μία ψυχολογική επιχείρηση της Τουρκίας, η οποία έχει μεγάλο συμφέρον να διασπά μτο εσωτερικό μέτωπο στην Ελλάδα. Προφανώς είναι ψευδές. Δεν υπάρχει Δένδιας, Γεωργιάδης, Πλεύρης, υπάρχει Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός είναι ένας, η κυβέρνηση είναι μία και τελεί υπό του Κυριάκου Μητσοτάκη» σημείωσε. 

 

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή την υπόθεση υπεξαιρέσεων που ερευνάται στη ΓΣΕΕ και αφορά τον πρόεδρό της Γιάννη Παναγόπουλο. Αμφισβήτησε ισχυρισμούς περί «73 εκατ. ευρώ» που φέρεται να «πήρε η ΓΣΕΕ», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κονδύλια προγραμμάτων κατάρτισης, ενώ κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά την υπόθεση, επικαλούμενος το τεκμήριο αθωότητα.

Πολιτική
