Ο Δένδιας ανεβάζει τους τόνους για το drone στη Λευκάδα: Αναμένω εξηγήσεις από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας

Αυστηρό ήταν το μήνυμα του Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι, με φόντο το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε έχοντας πάνω του πολλά κιλά εκρηκτικών στη Λευκάδα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρέθηκε στα εγκαίνια νέων στρατιωτικών οικημάτων στο Αγαθονήσι την Πέμπτη 14.05.2026 και από εκεί ανέβασε τους τόνους για το περιστατικό με το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

«Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις που δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ότι θα δώσει προς την πατρίδα μας για το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στο Ιόνιο», είπε ο Νίκος Δένδιας.

Επεσήμανε ακόμη ότι πρόκειται για ένα «εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα» και συμπλήρωσε πως «ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου με αυτό το drone».

Ακόμη ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα αναμένει, και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις».

Επιπλέον τόνισε ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο είναι κατεξοχήν αρμόδιο για την αστυνόμευση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα».

Την Τρίτη 12 Μαΐου, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το θαλάσσιο drone, στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Σύνοδο μετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο οποίος μετά την ενημέρωση Δένδια επιφυλάχθηκε να απαντήσει μόλις εξετάσει όλα τα στοιχεία για το USV στη Λευκάδα.

Υπενθυμίζεται ότι στο drone βρέθηκαν περισσότερα από 30 κιλά εκρηκτικής ύλης, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη.

Τι είπε για τον νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» που ετοιμάζει η Τουρκία

Ο Νίκος Δένδιας δεν άφησε ασχολίαστες τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας και το νόμο που ετοιμάζει για τη δικαιοδοσία της στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου.

«Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό. Με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής. Που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας. Σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», δήλωσε ο ΥΕΘΑ.

«Και από δω, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μία φορά ακόμα ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, από ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε.

«Και θα ήθελα να πω αυτό που λέω πάντα: Ότι το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», κατέληξε σχετικά με το θέμα ο Νίκος Δένδιας.