Δένδιας σε Τουρκία από το Αγαθονήσι: «Κλιμακώνονται οι αναθεωρητικές βλέψεις με ανύπαρκτα δικαιώματα»

Βαριές αιχμές προς την Τουρκία άφησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι, όπου παρέστη στην τελετή εγκαινίων νέων στρατιωτικών οικημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αναθεωρητικές βλέψεις που «κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων».

Με φόντο το Ανατολικό Αιγαίο, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι το Αιγαίο μπορεί να αποτελέσει χώρο φιλίας και συνάντησης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι όλοι σέβονται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας — μήνυμα με σαφή αποδέκτη την Τουρκία.

Αναφερόμενος στην ευρύτερη στρατηγική για την εθνική άμυνα και ασφάλεια, ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για «μονομερείς σχεδιασμούς» που, όπως είπε, παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης. «Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της Διεθνούς έννομης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι σχεδιασμοί αυτοί βρίσκονται «ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας».

Ο υπουργός Εθνικής άμυνας υπενθύμισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά έχουν «ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα» δικαιώματα από όσα προβλέπει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. «Το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνες», σημείωσε.

Αναμονή εξηγήσεων για το ουκρανικό drone

Ο Νίκος Δένδιας επανήλθε και στο ζήτημα του ουκρανικού drone που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, τονίζοντας ότι η Αθήνα εξακολουθεί να αναμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας.

«Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό», είπε, επισημαίνοντας ότι το σκάφος έφερε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. «Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου με αυτό το drone», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο στη συνέχεια θα αποστείλει τον φάκελο στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.