Κόμμα Τσίπρα: Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών για την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»

Στον «αέρα» βρίσκεται πλέον η πλατφόρμα για την υπογραφή της Ιδρυτικής Διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας myelas.gr, η οποία ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, το βράδυ της Τρίτης (26.05.2026), στο Θησείο.

Κατά την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματός του, απευθυνόμενος, όπως είπε, «σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες». Στην πρώτη γραμμή έθεσε τη «ζωή με αξιοπρέπεια», την «ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες» και μια «ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης», με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Στις τελευταίες δεσμεύσεις, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία», με εθνικές τεχνολογικές υποδομές, καθώς και σε μια «ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης», ζητώντας επιστροφή σε «πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική».

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Ιδρυτική Διακήρυξη.

Οι επτά δεσμεύσεις της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης»

Στην Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος περιλαμβάνονται επτά βασικές δεσμεύσεις, τις οποίες παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο. Πρώτη είναι η «ζωή με αξιοπρέπεια», ενώ ακολουθεί η «ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες», με διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Στην οικονομία, η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» δεσμεύεται για «ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας», με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Παράλληλα, προτάσσει το «Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων» απέναντι στην κερδοσκοπία, ώστε η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός να γίνουν, όπως αναφέρεται, «δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους». Οι δεσμεύσεις συμπληρώνονται με αναφορές σε μια «ανθεκτική Ελλάδα» απέναντι στις διαρκείς κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, στην «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία» με εθνικές τεχνολογικές υποδομές, καθώς και σε μια «ισχυρή Ελλάδα» που θωρακίζει τα δικαιώματά της και επιστρέφει σε πολυδιάστατη, ενεργητική εξωτερική πολιτική.