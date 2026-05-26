Πολιτική

Κόμμα Τσίπρα: Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών για την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»

Μέσω του myelas.gr οι πολίτες μπορούν να υπογράψουν την Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα του πρώην πρωθυπουργού
Αλέξης Τσίπρας
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στον «αέρα» βρίσκεται πλέον η πλατφόρμα για την υπογραφή της Ιδρυτικής Διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας myelas.gr, η οποία ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, το βράδυ της Τρίτης (26.05.2026), στο Θησείο.

Κατά την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματός του, απευθυνόμενος, όπως είπε, «σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες». Στην πρώτη γραμμή έθεσε τη «ζωή με αξιοπρέπεια», την «ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες» και μια «ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης», με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Στις τελευταίες δεσμεύσεις, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία», με εθνικές τεχνολογικές υποδομές, καθώς και σε μια «ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης», ζητώντας επιστροφή σε «πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική».

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Ιδρυτική Διακήρυξη.

Οι επτά δεσμεύσεις της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης»

Στην Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος περιλαμβάνονται επτά βασικές δεσμεύσεις, τις οποίες παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο. Πρώτη είναι η «ζωή με αξιοπρέπεια», ενώ ακολουθεί η «ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες», με διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Στην οικονομία, η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» δεσμεύεται για «ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας», με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Δείτε όλα όσα έγιναν λεπτό προς λεπτό στο Θησείο στο live blog του newsit.gr.

Παράλληλα, προτάσσει το «Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων» απέναντι στην κερδοσκοπία, ώστε η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός να γίνουν, όπως αναφέρεται, «δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους». Οι δεσμεύσεις συμπληρώνονται με αναφορές σε μια «ανθεκτική Ελλάδα» απέναντι στις διαρκείς κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, στην «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία» με εθνικές τεχνολογικές υποδομές, καθώς και σε μια «ισχυρή Ελλάδα» που θωρακίζει τα δικαιώματά της και επιστρέφει σε πολυδιάστατη, ενεργητική εξωτερική πολιτική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
136
103
94
90
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Καρφιά» Καραμανλή για Τουρκία: Εξωφρενικός ο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα», λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση
Μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού προς την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, την Ευρώπη και τη λειτουργία των θεσμών - Παρών στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής και ο Αντώνης Σαμαράς
Κώστας Καραμανλής
12
Newsit logo
Newsit logo