Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κανένας δε ζήτησε την αλλαγή της ώρας θανάτου – Φτάνει με τις συκοφαντίες»

«Καλώ τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του Διοικητού του Νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ ώστε να μην αφήσουμε χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες», είπε ο υπουργός Υγείας
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης / ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑTokilk/EUROKINISSI
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Τέλος σε κάθε «θεωρία συνομωσίας» για την ημέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης και αφορά την κυβέρνηση θέλησε να δώσει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε αναφορά στις φήμες που υπάρχουν ότι κάποιος τηλεφώνησε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για να ζητήσει να αλλάξει η ώρα θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, κάνοντας λόγο για «απίστευτη ψευτιά»

Όπως υποστηρίζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κανένας νυν ή πρώην κυβερνητικός παράγοντας ή υπουργός δεν επικοινώνησε με το νοσοκομείο «Ελπίς» για το ζήτημα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ζητά από τις ανακριτικές αρχές να διερευνήσουν τις σχετικές τηλεφωνικές επικοινωνίες ώστε, όπως αναφέρει, να μην υπάρξει χώρος για «συνωμοσιολογικές θεωρίες».

Όπως αναφέρει αναλυτικά στην ανάρτησή του: «Αναγκάζομαι να διαψεύσω μία ακόμη απίστευτη ψευτιά που διακινείται εσχάτως, αλλά που αν την αφήσουμε να σέρνεται θα τρελάνουν τον κόσμο όπως έκαναν με τα ξυλόλια.

Κανένας νυν ή πρώην Κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην Υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το Νοσοκομείο «Ελπίς» για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ρώτησα ο ίδιος τον Διοικητή του Νοσοκομείου ο οποίος το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Φυσικά καλώ τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του Διοικητού του Νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζωνάκη και που τελικά υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Θανάτου και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματα τους ώστε να μην αφήσουμε χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν πάλι ξανά την Ελλάδα, όπως τότε με τις θεωρίες της συγκάλυψης με το δυστύχημα των Τεμπών. Φτάνει πια με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες.

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