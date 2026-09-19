Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναβάθμιση από Moody’s και Scope Ratings: «Η Ελλάδα – νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας»

«Η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους», το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη
Γιώργος Μαζωνάκης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Στη διπλή αξιολόγηση των Moody’s και Scope Ratings για την ελληνική οικονομία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα (19.09.2026) με ανάρτησή του στα social media. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η διπλή ψήφος εμπιστοσύνης από τους οίκους αξιολόγησης αποδεικνύουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας της χώρα μας.

Με το μήνυμα «η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε πως η αξιολόγηση των Moody’s και Scope Ratings αποδεικνύει πως η χώρα μας είναι νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

Σημειώνει δε πως οι δύο αποφάσεις αποτελούν την καλύτερη ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση και πως η αξιοπιστία και η σταθερότητα αποτελεί βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη, αύξηση μισθών και εισοδημάτων και δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ η Scope προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής βαθμίδας της Ελλάδας, μέσα σε λίγες ώρες.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας.

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα “σκουπίδια”, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες.

Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα.

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