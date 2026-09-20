Κυριάκος Μητσοτάκης: Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας και επιδότηση diesel όλο τον Οκτώβριο

Στο κόστος της θέρμανσης και στις επόμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο diesel. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός σχολιάζει τη διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από τους οίκους Moody’s και Scope, ενώ αναφέρεται και στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε μιλώντας για τα καύσιμα: «Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.

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Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθηκών. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο diesel για όλον τον Οκτώβριο. Βεβαίως, ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Τώρα που διαβάζετε την ανασκόπηση, στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί. Στο Σαν Φρανσίσκο μόλις άλλαξε η μέρα. Οπότε, τεχνικά, εσείς ξέρετε ήδη περισσότερα για την Κυριακή από εμένα. Καλημέρα λοιπόν, ή καληνύχτα, αναλόγως από ποια πλευρά του Ατλαντικού το βλέπει κανείς. Βρίσκομαι εδώ όπου, μεταξύ άλλων, θα έχω επαφές με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, πριν πάω στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πάμε, όμως, στα νέα της εβδομάδας!

Θα ξεκινήσω με δύο καλά νέα για την ελληνική οικονομία. Μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο, η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας μας, ενώ η Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική της βαθμίδα. Έγραψα και χθες ότι αυτές οι δύο αναβαθμίσεις είναι μία ακόμη επιβεβαίωση της προόδου που έχει κάνει η οικονομία μας τα τελευταία χρόνια. Και κυρίως της απόστασης που έχουμε διανύσει από την εποχή που η Ελλάδα βρισκόταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας και δανειζόταν με πολύ δυσμενέστερους όρους. Κατανοώ ότι όλα αυτά μπορεί να ακούγονται κάπως τεχνικά, όμως έχουν σημασία γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Και αυτό, στο τέλος της διαδρομής, σημαίνει περισσότερες δουλειές, καλύτερους μισθούς και περισσότερους πόρους για την Υγεία, την Παιδεία και το κοινωνικό κράτος.

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Η χώρα έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει και αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την οικονομία. Ένα από τα επόμενα μεγάλα βήματα είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση, για την οποία συζητήσαμε στη Βουλή αυτήν την εβδομάδα. Ένα θέμα που, κανονικά, θα έπρεπε να μας ενώνει περισσότερο απ’ ό,τι μας χωρίζει, γιατί δεν αφορά μια κυβέρνηση ή μια αντιπολίτευση, αλλά τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργεί η χώρα για πολλά χρόνια. Κι όμως, είδαμε δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως σοβαρές και υπεύθυνες να μην στηρίζουν ακόμη και αλλαγές με τις οποίες, επί της ουσίας, συμφωνούν ή τις οποίες έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους. Η αντιπολίτευση έχει, προφανώς, κάθε δικαίωμα να καταθέτει τις δικές της προτάσεις. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όταν, όμως, δηλώνεις ότι το άρθρο 16 πρέπει να αλλάξει, ότι η ευθύνη των υπουργών χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση και ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να θωρακιστεί περισσότερο, δεν μπορείς την ίδια στιγμή να επιλέγεις το «παρών» και να κάνεις δυσκολότερη κάθε αλλαγή. Αυτό ακριβώς συνέβη. Είναι μια λογική κατώτερη των περιστάσεων. Οι πολίτες, όμως, βλέπουν και κρίνουν. Και ελπίζω ότι στην επόμενη Βουλή η ευκαιρία αυτή δεν θα χαθεί, αλλά θα υποχρεώσει όλους να σταθούν με μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στη χώρα.

Περνώ τώρα στο ζήτημα της ακρίβειας. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθηκών. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο diesel για όλον τον Οκτώβριο. Βεβαίως, ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θέτει στην Ευρώπη ένα ζήτημα που ξεπερνά τα εθνικά της σύνορα. Το βλέπουμε ήδη στην προσπάθεια να προστατεύσουμε τα παιδιά από τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού και των social media. Η χώρα μας πρωτοστάτησε σε αυτή τη συζήτηση. Με το KidsWallet δημιουργήσαμε έναν λειτουργικό μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας και θέσαμε από νωρίς την ανάγκη για ένα κοινό ευρωπαϊκό «ψηφιακό όριο ενηλικίωσης». Είναι σημαντικό ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετεί τώρα αυτή τη βασική αρχή: αυτόνομοι λογαριασμοί στα social media από τα 15 και μετά, με αυστηρότερους περιορισμούς για τις μικρότερες ηλικίες, αλλά και με περισσότερη εταιρική ευθύνη από την πλευρά των πλατφορμών. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε μια στιγμή που έχουν πολλαπλασιαστεί οι προειδοποιήσεις για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Και στο μεταναστευτικό, όμως, οι θέσεις μας δικαιώνονται και εισακούγονται. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με χαρά άκουσα την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανακοινώνει ότι θα προτείνει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης απόκρισης σε περιπτώσεις μαζικών και εργαλειοποιημένων μεταναστευτικών ροών, όπως συνέβη το 2021 στον Έβρο και πρόσφατα στη Θέουτα. Είναι μια πρόταση που είχα διατυπώσει ήδη στις αρχές Αυγούστου, με άρθρο μου στο Politico. Γιατί όταν ένα κράτος-μέλος δέχεται τέτοια πίεση στα σύνορά του, δεν υπερασπίζεται μόνο τα δικά του σύνορα. Υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και η Ευρώπη οφείλει να έχει έτοιμη, κοινή απάντηση. Να πω επίσης πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική την υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και τον έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων. Είναι μια σημαντική νίκη για τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Όποιος δραστηριοποιείται σε ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες και χωρίς έλεγχο.

Αλλάζω εντελώς θέμα και μεταφέρομαι, νοητά αυτήν τη φορά, στο Καστελλόριζο, το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου την περασμένη Κυριακή παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Από αυτά, ξεχωρίζω το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους και τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να στηρίξουμε όσους επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν τόπο με μεγάλες δυσκολίες αλλά και μεγάλη σημασία για τη χώρα. Η προσπάθεια ενίσχυσης της Περιφέρειας αφορά συνολικά τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, τις μικρές πόλεις και τα χωριά που χρειάζονται καλύτερες υποδομές, υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει, στην πράξη, να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μείνουν, να επιστρέψουν ή να επιλέξουν να φτιάξουν εκεί τη ζωή τους, νιώθοντας ασφαλείς. Στα Ψαρά, για παράδειγμα, το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, ύψους 2,1 εκ. ευρώ, έρχεται να απαντήσει στην αυτονόητη ανάγκη του να μην νιώθει κανείς, όπου κι αν ζει, ότι στερείται ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας.

Στο Πόρτο Γερμενό, που δοκιμάστηκε σκληρά από τη μεγάλη φωτιά του Αυγούστου, ξεκίνησαν ήδη τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, ύψους 2 εκ. ευρώ, με ανάδοχο την Τράπεζα Πειραιώς. Στόχος είναι οι κρίσιμες παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις έντονες φθινοπωρινές και χειμερινές βροχοπτώσεις. Τα έργα αφορούν 4.189 στρέμματα και 10 ρέματα, με τη συνεργασία της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δασικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, δίνουμε μια ανάσα για δώδεκα μήνες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου, αναστέλλοντας κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης στην κινητή ή ακίνητη περιουσία τους, με εξαίρεση τις απαιτήσεις διατροφής, για όσους έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες και έχουν ενταχθεί στην κρατική αρωγή ή στα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Στον πυρήνα της στρατηγικής μας, ωστόσο, βρίσκεται και η μεγάλη εικόνα του ψηφιακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας. Η Ελλάδα μπαίνει πιο δυναμικά από ποτέ στον παγκόσμιο χάρτη των Data Centers, χάρη στη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα Κέντρα Επεξεργασίας Δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια σημαντική επένδυση που θα φέρει νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, κρατώντας τους νέους επιστήμονες στον τόπο τους. Εδώ να πω επίσης, μιας και αναφέρομαι σε επενδύσεις, ότι η πατρίδα μας πετυχαίνει την καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους χρόνους αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, ολοκληρώνοντάς τους πλέον εντός 45 έως 90 ημερών. Μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου, έχουμε ήδη εγκρίνει 928 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ, με τη δημόσια ενίσχυση να φτάνει τα 1,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας.

Την Πέμπτη είχαμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε και επίσημα το πιο σύγχρονο Αθλητικό Πάρκο της χώρας, το «Ellinikon Sports Park», που θα μπορούν να το χαίρονται όχι μόνο οι κάτοικοι των όμορων δήμων με το Ελληνικό, αλλά από ολόκληρη την Αττική. Σε μια έκταση 200 στρεμμάτων, με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, στίβου και τένις, μπορούν να αθληθούν αθλητές και σύλλογοι, αλλά και οικογένειες με παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας που θέλουν να γυμναστούν, να περπατήσουν ή να περάσουν χρόνο έξω. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού που παραδίδεται στην καθημερινότητα των πολιτών και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό.

Υπερήφανοι είμαστε και για τους αθλητές και τις αθλήτριές μας για την εντυπωσιακή παρουσία τους στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα. Η Ελλάδα κατέκτησε 71 μετάλλια, 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα, και, για πρώτη φορά, βρέθηκε στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης ανάμεσα σε 27 χώρες. Πολλά συγχαρητήρια στους ίδιους, στους προπονητές τους και στις Ομοσπονδίες. Και μιας και μιλάμε για αθλητισμό, συνεχίζονται και φέτος τα προγράμματα «Άθληση για Όλους», για παιδιά, ενήλικες, ανθρώπους τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ήδη 115 Δήμοι ανταποκρίθηκαν, με 829 πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής να αναλαμβάνουν 6.584 εγκεκριμένα προγράμματα, στα οποία υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 150.000 αθλούμενοι.

Κλείνω με κάτι όμορφο για την Αθήνα. Ο σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού αποδόθηκε ξανά στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, πλήρως αναβαθμισμένος και προσβάσιμος σε ανθρώπους με κινητικές και οπτικές αναπηρίες. Δημιουργήθηκαν νέες διαδρομές, αναδείχθηκαν αρχαία κατάλοιπα, φυτεύτηκαν 1.000 δέντρα και θάμνοι, ενώ από τη νέα έξοδο στην Αγίων Ασωμάτων εκτίθεται για πρώτη φορά η σαρκοφάγος της Φιλωτέρας, ένα από τα σημαντικότερα επιτύμβια μνημεία του Κεραμεικού των ρωμαϊκών χρόνων. Ένα έργο που εκκρεμούσε χρόνια ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μαζί με την Πνύκα, την Αρχαία Αγορά, την Ακρόπολη και τον Εθνικό Κήπο, ο Κεραμεικός κάνει την Αθήνα λίγο πιο ανοιχτή, πιο προσβάσιμη και πιο όμορφη. Αν προλαβαίνετε, βάλτε τον στη σημερινή σας βόλτα. Καλή σας ημέρα!».