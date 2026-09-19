Πολιτική

Τα μαζεύει ο Φρέντι Μπελέρης μετά τις αντιδράσεις: Ανακαλώ τα όσα είπα για τον Κασιδιάρη, η αποστροφή μου ήταν άστοχη

O Φρεντι Μπελέρης
O Φρεντι Μπελέρης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε από το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του σχετικά με τον Ηλία Κασιδιάρη έδωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρης, ανακαλώντας τα όσα είπε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό One.

Με ανάρτησή του, ο Φρέντι Μπελέρης αναφέρει ότι «μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ απομόνωσε τη συγκεκριμένη φράση από το συνολικό περιεχόμενο της τοποθέτησής του.

«Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει», σημειώνει.

«Δεν έχω καμία σχέση με τον Κασιδιάρη»

Ο Φρέντι Μπελέρης ξεκαθαρίζει ότι, ανεξάρτητα από την επίμαχη φράση, δεν έχει καμία σχέση με τον Ηλία Κασιδιάρη και τις πολιτικές θέσεις που, όπως αναφέρει, εκπροσωπεί. «Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υποστηρίζει ότι η αναφορά του στη συνέντευξη εντασσόταν στη θέση του για την εφαρμογή των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. «Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου», σημειώνει.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ αναφέρεται και στη διαχρονική πολιτική του στάση, υποστηρίζοντας ότι έχει σταθερά τοποθετηθεί απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που, κατά τον ίδιο, υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες.

«Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια», αναφέρει.

Η αναφορά στη Χρυσή Αυγή

Στην ίδια ανάρτηση, ο Φρέντι Μπελέρης αναφέρεται και στην αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής από τη Δικαιοσύνη, συνδέοντας τη θέση του με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας.

«Σε κάθε περίπτωση, είμαι υπερήφανος που ανήκω σε μια παράταξη που επί των ημερών διακυβέρνησής της συγκεντρώθηκαν όλες οι δικογραφίες και κατατέθηκαν στη δικαιοσύνη, βρέθηκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μπορεί η δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις που προστατεύουν τη Δημοκρατία μας από εγκληματικές οργανώσεις», σημειώνει.

Καταλήγοντας, ο Φρέντι Μπελέρης επαναλαμβάνει ότι η θέση του παραμένει σαφής: «Η θέση μου ήταν και παραμένει ξεκάθαρη».

Η τοποθέτηση του ευρωβουλευτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποδοκιμάσει τις δηλώσεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνες απόψεις». Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει ερωτήματα για φερόμενη συνάντηση στελέχους του γραφείου του πρωθυπουργού με τον Γιάννη Κουργιανίδη, επικαλούμενο δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
146
110
101
101
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Επενδύσεις και Κυπριακό στην ατζέντα – Με μηνύματα προς την Τουρκία η ομιλία στον ΟΗΕ
Ο Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιρειών, με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη τους
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ: Ο Μπελέρης εκθειάζει τον Κασιδιάρη και ο Μπεκίρης από το γραφείο Μητσοτάκη συναντήθηκε με συνομιλητή του
Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να πάρει ξεκάθαρη θέση και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποδοκιμάσει δημοσίως τον ευρωβουλευτή της Φρέντι Μπελέρη
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντι Μπελέρης 5
Παύλος Μαρινάκης: «Προφανώς και μας καλύπτουν οι εξηγήσεις Πλεύρη για την υπόθεση Μαζωνάκη» – Δεν ζητάμε άδεια για μείωση ΕΦΚ
Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την ερμηνεία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
Παύλος Μαρινάκης
ΕΛΑΣ: Οι 231 φάκελοι που χαλούν την κυβερνητική φιέστα για το MedWatch
Η παρουσίαση του νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης έφερε στο προσκήνιο τα κενά των ελέγχων στις δομές υγείας - Στο στόχαστρο οι αρμόδιες υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι πολιτικές ευθύνες
Αλέξης Τσίπρας 6
Newsit logo
Newsit logo