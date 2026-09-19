Τα μαζεύει ο Φρέντι Μπελέρης μετά τις αντιδράσεις: Ανακαλώ τα όσα είπα για τον Κασιδιάρη, η αποστροφή μου ήταν άστοχη

Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε από το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του σχετικά με τον Ηλία Κασιδιάρη έδωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρης, ανακαλώντας τα όσα είπε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό One.

Με ανάρτησή του, ο Φρέντι Μπελέρης αναφέρει ότι «μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ απομόνωσε τη συγκεκριμένη φράση από το συνολικό περιεχόμενο της τοποθέτησής του.

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«Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει», σημειώνει.

«Δεν έχω καμία σχέση με τον Κασιδιάρη»

Ο Φρέντι Μπελέρης ξεκαθαρίζει ότι, ανεξάρτητα από την επίμαχη φράση, δεν έχει καμία σχέση με τον Ηλία Κασιδιάρη και τις πολιτικές θέσεις που, όπως αναφέρει, εκπροσωπεί. «Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υποστηρίζει ότι η αναφορά του στη συνέντευξη εντασσόταν στη θέση του για την εφαρμογή των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. «Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου», σημειώνει.

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Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ αναφέρεται και στη διαχρονική πολιτική του στάση, υποστηρίζοντας ότι έχει σταθερά τοποθετηθεί απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που, κατά τον ίδιο, υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες.

«Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια», αναφέρει.

Η αναφορά στη Χρυσή Αυγή

Στην ίδια ανάρτηση, ο Φρέντι Μπελέρης αναφέρεται και στην αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής από τη Δικαιοσύνη, συνδέοντας τη θέση του με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας.

«Σε κάθε περίπτωση, είμαι υπερήφανος που ανήκω σε μια παράταξη που επί των ημερών διακυβέρνησής της συγκεντρώθηκαν όλες οι δικογραφίες και κατατέθηκαν στη δικαιοσύνη, βρέθηκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μπορεί η δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις που προστατεύουν τη Δημοκρατία μας από εγκληματικές οργανώσεις», σημειώνει.

Καταλήγοντας, ο Φρέντι Μπελέρης επαναλαμβάνει ότι η θέση του παραμένει σαφής: «Η θέση μου ήταν και παραμένει ξεκάθαρη».

Η τοποθέτηση του ευρωβουλευτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποδοκιμάσει τις δηλώσεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνες απόψεις». Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει ερωτήματα για φερόμενη συνάντηση στελέχους του γραφείου του πρωθυπουργού με τον Γιάννη Κουργιανίδη, επικαλούμενο δημοσιογραφικές πληροφορίες.