Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Επενδύσεις και Κυπριακό στην ατζέντα – Με μηνύματα προς την Τουρκία η ομιλία στον ΟΗΕ

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου γεωστρατηγικού «παίκτη» στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσόγειο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην άλλη του Ατλαντικού, με πρώτο σταθμό τη Δευτέρα (21.09.2026) το Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, όπου θα έχει και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley.

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Στην επόμενή του στάση στη Νέα Υόρκη (23 – 25.09.2026) θα συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες.

Παράλληλα, θα έχει επαφές με τους επικεφαλής και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.

Κάλεσμα για επενδύσεις

Ο πρωθυπουργός στις παρεμβάσεις του αναμένεται να υπογραμμίσει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, και να τονίσει ότι η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων, σημειώνοντας ότι αυτή η στρατηγική έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (FDI).

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Ο Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει επίσης ότι η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιρειών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη τους.

Στο επίκεντρο και το Κυπριακό

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η κυβέρνηση στη συνάντηση του πρωθυπουργού, την Πέμπτη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε μια στιγμή που εντατικοποιούνται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, με την Ελλάδα και την Κύπρο να απορρίπτουν σταθερά τη θέση της Τουρκίας για δύο κυρίαρχα κράτη.

Ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με μηνύματα

Την ίδια ημέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία που θα απευθύνει ο πρωθυπουργός ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου, μεταξύ άλλων, αναμένεται να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα και προς την Τουρκία.

Το πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη βρίσκεται, την Τετάρτη (23/09) η συμμετοχή στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye, υπό τη συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού του Καναδά Μάρκ Κάρνει.

H ευρωπαϊκή πρωτοβουλία OceanEye, είναι σχέδιο της ΕΕ για να παρακολουθεί καλύτερα τους ωκεανούς και τις θάλασσες, συνδυάζοντας δορυφόρους και ψηφιακά μοντέλα, με στόχο καλύτερα δεδομένα για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και ανάπτυξη ευρωπαϊκής τεχνολογίας.

Την ίδια μέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς (Michail Amiridis, Dina Titus, John Koudounis, George Dangas, Αθηνά Κρομμύδα, Patrick Theros).

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη (23/09), θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, με μεγάλη διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και με με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Την Παρασκευή (25/09/2026) θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Στο πρόγραμμα του βρίσκεται και η συμμετοχή σε κλειστή εκδήλωση που φιλοξενεί το Hoover Institution με τη συμμετοχή της πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κοντολίζας Ράις, τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του στο Σαν Φρανσίσκο, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.