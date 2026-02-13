Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου σε φτάνει στα όρια, κάνει bullying» – Το χρονικό της πρωτοφανούς κόντρας

Για bullying από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε βγάζει από τα όριά της.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε συνέχεια στην κόντρα του με την Ζωή Κωνσταντοπούλου επισημαίνοντας ότι η ιδέα ότι πηγαίνει έναν πολιτικό αντίπαλο στα δικαστήρια δεν του αρέσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξή του βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) στο One Channel, ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι «η εικόνα μου να φωνάζω δεν είναι σωστή αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τσακώθηκε με όλους. Εγώ είμαι ευγενής αλλά εάν κάποιος νομίζει ότι μου κάνει bullying αντιδρώ, η κυρία Κωνσταντοπουλου κάνει bullying στη Βουλή. Σε φτάνει στα όρια σου, είναι ό,τι χειρότερο σε σάρκα».

Πρόσθεσε ακόμα πως «η ιδέα ότι πηγαίνω έναν πολιτικό αντίπαλο στα δικαστήρια δεν μου αρέσει. Αφού μου έκανε μήνυση και με αποκάλεσε κότα επειδή δεν της έκανα εγώ – με ενοχλεί η πονηριά – αφού δεν καταλαβαίνει άλλη γλώσσα τι να κάνουμε» ενώ στο ερώτημα τι προσδοκά, ο υπουργός Υγείας απάντησε «έχω και το παράδειγμα του Πολάκη. Φώναζε, φώναζε τον κέρδισα σε όλα τα δικαστήρια και τώρα έγινε αρνάκι».

Επισήμανε ότι είναι καθήκον του να αντιμετωπίσει το bullying της Κωνσταντοπούλου… «Το να αντιμετωπίσω το bullying της Κωνσταντοπούλου είναι καθήκον μου στη Δημοκρατία. Θα τσαλακωθώ, θα χάσω ψήφους αλλά είναι καθήκον μου. Στο αντισυστημικό κοινό που απευθύνεται, αν δεν της απαντάμε όπως το έκανε ο Κασιδιάρης χτίζει ένα αφήγημα ότι εμένα με φοβούνται όλοι. Δεν μπορεί να κατηγορούμε το bullying στα σχολεία και να το θεωρούμε αδίκημα και να το επιτρέπουμε στη Βουλή από μια κυρία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα είχε προκληθεί ένταση μετά τη δημοσιοποίηση μηνύματος που, σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εστάλη προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στο μήνυμα γίνεται αναφορά ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων ενημέρωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για μήνυση που είχε κατατεθεί εις βάρος του, παραθέτοντας μάλιστα λεπτομέρειες. Νωρίτερα στη Βουλή είχαν ακουστεί βαριές κουβέντες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας αντέδρασε, κάνοντας λόγο –μεταξύ άλλων– για «κωμικές καταστάσεις» γύρω από την υπόθεση.

ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με μία ανάρτηση που έκανε στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…».

Κωνσταντοπούλου: Πλήρης ομολογία ενεργού παρακράτους

Στην ανάρτησή της στο Facebook, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στον απόηχο της έντονης συνεδρίασης στη Βουλή και της αντιπαράθεσής της με τον υπουργό Υγείας, έκανε λόγο για «παρακράτος». Υποστήριξε ότι ο υπουργός «ομολόγησε πως αστυνομικός του τμήματος Εξαρχείων, παραβιάζοντας το καθήκον του, του έστειλε μήνυμα και του γνωστοποίησε στοιχεία της προδικασίας, καθώς και πληροφορίες για την παρουσία και την ενδυμασία πολιτικής αντιπάλου και αρχηγού κόμματος».

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή – κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας. Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».

Η αρχή της κόντρας

Όλα ξεκίνησαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στη Βουλή με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούονται με ακραίους χαρακτηρισμούς.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι «δεν είπε λέξη για τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα» ενώ στο στόχαστρο μπήκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης τον οποίο, εν τη απουσία του, τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο». Ο υπουργός Υγείας μετέβη αμέσως στη Βουλή και παίρνοντας τον λόγο, αποκάλεσε…. γελοία την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα» είπε σε υψηλούς τόνους.