Ο Γεωργιάδης απαντά στην Κωνσταντοπούλου: «Πήγε με robe de chambre στο ΑΤ για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι»

Συνέχεια στην άγρια κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το βράδυ της Πέμπτης, 12.02.2026.

Μετά το sms που δημοσιοποίησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στο οποίο αναφέρει ότι αστυνομικός του ΑΤ. Εξαρχείων ειδοποίησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι του έχει καταθέσει μήνυση και μάλιστα με κάθε λεπτομέρεια, ο υπουργός Υγείας, απάντησε και έκανε λόγο μεταξύ άλλων για κωμικές καταστάσεις.

Όπως είπε αρχικά στη συνέντευξή του για την κλιμάκωση της κόντρας μέσα στη Βουλή και τους εκατέρωθεν υβριστικούς χαρακτηρισμούς, κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για bullying και τόνισε ότι «είναι καθήκον του να το αντιμετωπίσει και για αυτό θα καταθέσει μήνυση»

«Ένας αστυνομικός που άκουσε για την μήνυση, γιατί έγινε σούσουρο μου έστειλε μήνυμα στο κινητό μου, “υπουργέ να σου πω να γελάσεις”. Τον πήρα τηλέφωνο του λέω “τι έγινε” και μου περιέγραψε όλη τη σκηνή που είναι κωμική, είναι κωμωδία. Μπήκε με μία ρόμπα μέσα, έτσι μου την περιέγραψαν, από τον ύπνο. Μπήκε μέσα στις 12 παρά 9 λεπτά το βράδυ με μία ρόμπα για να καταθέσει μήνυση. Προφανώς κοιμόταν και με είδε στον ύπνο της, δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά» είπε σχετικά με την ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δεν πρόκειται η κόντρα τους να λυθεί εξωδικαστικά.

Μετά τη συνέντευξη ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με μία ανάρτηση που έκανε στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…».

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στην ανάρτησή της στο Facebook, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στον απόηχο της έντονης συνεδρίασης στη Βουλή και της αντιπαράθεσής της με τον υπουργό Υγείας, έκανε λόγο για «παρακράτος». Υποστήριξε ότι ο υπουργός «ομολόγησε πως αστυνομικός του τμήματος Εξαρχείων, παραβιάζοντας το καθήκον του, του έστειλε μήνυμα και του γνωστοποίησε στοιχεία της προδικασίας, καθώς και πληροφορίες για την παρουσία και την ενδυμασία πολιτικής αντιπάλου και αρχηγού κόμματος».

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή – κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία»