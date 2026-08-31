Άδωνις Γεωργιάδης: Μπαράζ εγκαινίων στη Βόρεια Ελλάδα εν όψει της 90ης ΔΕΘ

Δεκατρία έργα θα εγκαινιάσει ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της 90ης ΔΕΘ. Ο υπουργός Υγείας μεταβαίνει την Τρίτη (01.09.2026) στον νομό Έβρου, πρώτο σταθμό της περιοδείας του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα πραγματοποιήσει από την Τρίτη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εγκαινιάσει 13 έργα σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικούς φορείς, ενόψει της 90ης ΔΕΘ.

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Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου

11:30 Εγκαίνια- Κέντρο Υγείας Δικαίων

13:30 Εγκαίνια- Κέντρο Υγείας Σουφλίου

15:30 Εγκαίνια- Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Κομοτηνής

18:00 Εγκαίνια- Κέντρο Υγείας Εχίνου

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

10:00 Επίσκεψη στον Μητροπολίτη Ξάνθης

10:15 Επίσκεψη στον Δήμαρχο Ξάνθης

10:30 Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης

10:45 Εγκαίνια – Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

13:00 Εγκαίνια – Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης

16:30 Εγκαίνια – Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου

17:30 Εγκαίνια – Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης

19:00 Εγκαίνια- Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας

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Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

10:00 Επίσκεψη στον Δήμαρχο Δράμας

10:15 Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας

10:30 Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

12:30 Επίσκεψη στον Δήμαρχο Νέας Ζίχνης

13:00 Επίσκεψη στον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παππά

13:30 Επίσκεψη στον Μητροπολίτη Σερρών

13:45 Επίσκεψη στον Δήμαρχο Σερρών

14:00 Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών

14:15 Εγκαίνια – Κέντρο Υγείας Σερρών

15:45 Εγκαίνια – Κέντρο Υγείας Στρυμωνικού

18:30 Εγκαίνια – Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

19:00 Εγκαίνια – Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

10:45 Εγκαίνια Περιπτέρου Υπουργείου Υγείας (Περίπτερο 14)

11:00 Κεντρική εκδήλωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Το ΕΣΥ όπως το θες εσύ – Απολογισμός έργου» (Περίπτερο 14)

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη