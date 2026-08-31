Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Καταλαβαίνουμε το άγχος σας να κερδοσκοπήσουν τα funds – Ο κόσμος καταλαβαίνει πως υπάρχει άλλος δρόμος

«Κύριε Μαρινάκη, η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών είτε είναι επιτομή της διαστρέβλωσης είτε δείχνει επικίνδυνη άγνοια βασικών ευρωπαϊκών πρακτικών», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τα κόκκινα δάνεια.

Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίστηκε ψευδώς και λανθασμένα πως με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ παραβιάζεται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του δανειστή». «Καταλαβαίνουμε το άγχος σας να κερδοσκοπήσουν τα funds», σχολιάζει, «αλλά δεν υπάρχει καμία χειροτέρευση της θέσης των τραπεζών καθώς με την πρόταση μας λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από όσο λαμβάνουν όταν πωλούν τα δάνεια στα funds». «Αντίστοιχα δεν τίθεται ζήτημα επιβάρυνσης των funds, καθώς αυτά έχουν αγοράσει τόσο φτηνά τα δάνεια , ώστε ακόμα και αν λάβουν ένα ποσοστό κέρδους επιπλέον, συνεχίζουν να είναι κερδισμένοι», προσθέτει.

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«Σας ενοχλεί, κύριε Μαρινάκη», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει πως υπάρχει άλλος δρόμος, αλλά εσείς επιλέξατε συνειδητά να κάνετε καθημερινότητα για τους πολίτες τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι παραμένει το ερώτημα «γιατί ενώ η 1023/2019 οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπει την ύπαρξη διατάξεων προστασίας πρώτης κατοικίας, εσείς επιλέξατε να καταργήσετε κάθε προστασία;».

Προσθέτει ότι η ΝΔ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ «ενώ εσείς ακολουθείτε ακριβώς την πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα -Καμμένου στα ζητήματα των κόκκινων δανείων». «Για να είμαστε δίκαιοι, τους έχετε ξεπεράσει κατά πολύ στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των funds», σχολιάζει, προσθέτοντας στο ίδιο πνεύμα ότι «κίνημα ”δεν πληρώνω” θέσπισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την ειδική φορολογική ασυλία που έδωσε στα funds».