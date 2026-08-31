Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας «έδειξε» τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός δράσης για πολύ καιρό
Αλέξης Τσίπρας
Σύσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) Αλέξη Τσίπρα με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη / (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Αίσθηση προκάλεσε ο υπαινιγμός που άφησε για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. Αλέξης Τσίπρας όχι για κάποιο πολιτικό ζήτημα αλλά για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ, Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται και συναντήθηκε με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς προέβη σε ένα σχόλιο το οποίο μόνο πολιτικό δεν ήταν.

Είπε: «Για να μιλήσω και με ποδοσφαιρικούς όρους: Να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες κι αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είπε ότι πηγαίνοντας στην εκδήλωση για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, άκουσε έναν νεαρό στο ραδιόφωνο να εκφράζει τον πόνο του, λέγοντας χαρακτηριστικά «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια».

Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ανοίγω μία παρένθεση: Βέβαια, δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: “Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια”. Λέω “εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό”. Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους».

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