Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Ναι» στον νόμο για τις αμβλώσεις, αλλά εγώ δεν θα έκανα

Την άποψη ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο νόμος για τις αμβλώσεις -χαρακτηρίζοντας τον… «άριστο»-, εξέφρασε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού. Ωστόσο, τόνισε ότι η ίδια δεν θα έκανε έκτρωση.

«Λόγω των προσωπικών και θρησκευτικών μου πιστεύω, εκτός από την ακραία περίπτωση του βιασμού, δεν θα έκανα άμβλωση. Αναγνωρίζω όμως ότι ο νόμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν πρέπει να αλλάξει προστατεύει τόσο τα δικαιώματα της γυναίκας όσο και του εμβρύου», δήλωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σχολιάζοντας το πρωί της Τετάρτης (21.01.2026) στο OPEN τα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. Επανέλαβε δε ότι ο νόμος που ισχύει δεν πρέπει να αλλάξει και εξήγησε ότι «οι νέες γυναίκες και τα νέα κορίτσια δεν λαμβάνουν τη σωστή ενημέρωση και χρησιμοποιούν την άμβλωση ως μέθοδο αντισύλληψης. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως κράτος». Μάλιστα χαρακτήρισε τον νόμο «άριστο» γιατί μπορεί να προστατεύσει γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκάλεσε κάποια… έκπληξη, καθώς, δεδομένων των γνωστών συντηρητικών απόψεών της, πολλοί ανέμεναν ότι θα ήταν εκείνη που θα τάσσονταν κατά των αμβλώσεων — και όχι η Μαρία Καρυστιανού, η οποία είναι γιατρός.



Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Η Καρυστιανού δεν θα πάρει τους ψηφοφόρους μας»

Η ευρωβουλευτής δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τις μετρήσεις που δείχνουν ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα πάρει ψηφοφόρους από την δεξαμενή της Φωνής Λογικής. «Εγώ ποτέ δεν καπηλεύτηκα την τραγωδία των Τεμπών», ανέφερε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σε ερώτηση για το εάν το κόμμα της αναμετρηθεί με αυτό της Μαρίας Καρυστιανού στο μέτωπο της ακροδεξιάς απάντησε ότι «η Φωνή Λογικής δεν είναι ακροδεξιά» και εξήγησε ότι τοποθετεί το κόμμα της στην «κεντροδεξιά και δεξιά».

Εξήγησε δε ότι δεν τοποθετεί την κ. Καρυστιανού στη δεξιά, ούτε δεξιότερα από το δικό της.