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Πολιτική

Αφροδίτη Νέστορα: «Μαμά, συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω»

Η Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου 2026, όταν σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση με εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη
H Αφροδίτη Νέστορα μαζί με την μητέρα της Βάγια Νέστορα
H Αφροδίτη Νέστορα μαζί με την μητέρα της Βάγια Νέστορα
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Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Αφροδίτη Νέστορα επέστρεψε με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, αναφερόμενη στην τραγική απώλεια που σημάδεψε την οικογένειά της μετά την επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Στην ανάρτησή της απευθύνεται στη μητέρα της, γράφοντας:

«Κοιμάμαι και ξυπνάω και το όνειρο παραμένει το ίδιο φρικιαστικό, ακραίο, άδικο. Όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να «ποτίσουν» με μίσος τα τελευταία λεπτά της ύπαρξής σου, οι τόνοι αγάπης και φροντίδας που μας χάρισες θα φτάνουν πάντα για περισσότερες από δύο ζωές.

Σ’ ευχαριστώ για όλα μαμά.

Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω. Σ’ αγαπώ».

Η νέα της ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν 40 ημέρες από τον θάνατο της μητέρας της, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη μνήμη της και τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή.

Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα

Η Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου 2026, όταν σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, και ο σύζυγός της.

Για την υπόθεση έχουν μέχρι σήμερα συλληφθεί τέσσερα άτομα. Οι τρεις πρώτες συλλήψεις αφορούσαν έναν 29χρονο, μία 26χρονη και έναν 24χρονο, ενώ στις 16 Ιουλίου οι Αρχές προχώρησαν και σε τέταρτη σύλληψη, ενός 25χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε παραδώσει τα κλειδιά κατοικίας που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο στους δύο βασικούς κατηγορούμενους.

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