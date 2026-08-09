Μαρία Καρυστιανού: Νέα αποχώρηση με βολές για «διευθυντήριο» και «σφουγγοκωλάριους» στην «Ελπίδα»

Σκληρή επίθεση κατά της ηγεσίας του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, εξαπολύει το στέλεχος του φορέα, Κώστας Ντουντουλάκης από τα Χανιά. Με ανάρτησή του στο Facebook ανακοινώνει την αποχώρησή του και καταγγέλλει – μεταξύ άλλων – απολυταρχικές πρακτικές.

Στην παρέμβασή του, η οποία απευθύνεται προς τα μέλη της Ομάδας Πολιτών Χανίων, ο Κώστας Ντουντουλάκης χαρακτηρίζει την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ένα απολυταρχικά προσωποπαγές κόμμα και το ηγετικό δίδυμο Μαρία Καρυστιανού – Μαρία Γρατσία ως διευθυντήριο.

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Και για όσους επιλέξουν, παρ’ όλα αυτά, να παραμείνουν στο συγκεκριμένο κίνημα, ο κ. Ντουντουλάκης τους αποκαλεί «υπάκουους υπηκόους μίας ακραία συστημικής διαχείρισης».

«Προς τα μέλη της Ομάδας Πολιτών Χανίων της ”Ελπίδας για την Δημοκρατία”:

Δηλώνω πως δε με εκφράζει πλέον ούτε τρέφω πια αυταπάτες για την πορεία του απολυταρχικά προσωποπαγούς και εμμονικά αρνούμενου κάθε έννοια καταστατικού και δημοκρατικής λειτουργίας διευθυντηρίου Καρυστιανού-Γρατσία και μερικών σφογγοκωλάριων γύρω τους…

Όσοι ονειρεύονται τέτοια παραγωγή πολιτικής έχουν κάθε δικαίωμα να παραμείνουν ως υπάκουοι υπήκοοι μιας ακραία συστημικής διαχείρισης. Εγώ όχι, σεβόμενος τους επί δεκαετίες κοινωνικούς μου αγώνες και σκληρές διώξεις από κυβερνήσεις εθνικής υποτέλειας, κοινωνικής εξαθλίωσης και ωμού αυταρχισμού, αγώνες και διώξεις που, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις που μου έγιναν ουδέποτε εξαργύρωσα ούτε καν με απλή συμμετοχή σε οιαδήποτε ψηφοδέλτια δημοτικών ή βο(υ)λευτικών εκλογών».