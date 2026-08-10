«Πυρετός» συσκέψεων στη ΝΔ μετά τον Δεκαπενταύγουστο ενόψει ΔΕΘ: Η «Ατζέντα 2030» και το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο «καμβάς» της παρέμβασης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να «κλειδώσουν» κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, λίγο πριν την άνοδο του στη συμπρωτεύουσα.

Πέρα όμως από τις οικονομικές εξαγγελίες και δεδομένου πως η φετινή ΔΕΘ είναι προεκλογική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση και στο διακύβευμα της κάλπης αλλά και στο πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, όπως αυτό περιλαμβάνεται στην «Ατζέντα 2030».

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Με πρόταγμα την «Ατζέντα 2030»

Πρόκειται για το σχέδιο της κυβερνητικής παράταξης για την «Ελλάδα του αύριο», τη διαμόρφωση του οποίου έχουν αναλάβει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με τη συνδρομή του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη.

Είναι ο οδικός χάρτης με τον οποίο η ΝΔ θα διεκδικήσει για τρίτη φορά τη νίκη στις εκλογές, οι οποίες, όπως επιμένει ο Κ. Μητσοτάκης, θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Κ. Μητσοτάκης

Στο επίκεντρο της «Ατζέντας 2030» βρίσκονται οι φορολογικές παρεμβάσεις για τη στήριξη ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης και των οικογενειών, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα τους.

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Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στη αντιμετώπιση του δημογραφικού με παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικογένειας και κίνητρα προς τα ζευγάρια για να τεκνοποιήσουν.

Παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν και για στεγαστικό, ώστε να μειωθεί το κόστος στέγασης που αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρίως για τα νέα ζευγάρια. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχιστούν τα προγράμματα για να βγουν στην αγορά κλειστά σπίτια, όπως και τα προγράμματα για παροχή κοινωνικής στέγης μέσα από αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων του Δημοσίου ή την οικοδόμηση νέων κατοικιών.

Έμφαση θα δοθεί και στην ενίσχυση της περιφέρειας με κίνητρα για να μετακομίσουν οικογένειες από τις μεγάλες πόλεις.

Βάρος θα δίνεται και στην αντιμετώπιση παθογενειών του «βαθέος κράτους» και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, με αξιοποίηση και της τεχνητής νοημοσύνης, κι ενώ, στη Συνταγματική Αναθεώρηση η ΝΔ προωθεί την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και τον επαναπροσδιορισμό της μονιμότητας.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει συνδέσει την «Ατζέντα 2030» με μεγάλα έργα υποδομών και με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπως επίσης και με την Άμυνα, όχι μόνο σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και με την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ειδική «Ατζέντα 2030» για τη Θεσσαλονίκη

Από τη συμπρωτεύουσα, ο Κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και μία «Ατζέντα 2030» ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τη νέα ΔΕΘ το 2030, το μητροπολιτικό πάρκο στο κέντρο της πόλης κ.α. έργα.

«Προεκλογικό συμβόλαιο»

Ουσιαστικά, ο Κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ θα παρουσιάσει το νέο «προεκλογικό συμβόλαιο» της Ν.Δ. για την τετραετία 2027 – 2030 και μετά από 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, θα ζητά μια τρίτη εκλογική νίκη, με κεντρικό διακύβευμα τη σταθερότητα εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών «κραδασμών» και διεθνούς αβεβαιότητας.