Άδωνις Γεωργιάδης για την επίθεση σε νοσηλεύτρια στον Ερυθρό Σταυρό: «Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ»

Στο περιστατικό επίθεσης σε νοσηλεύτρια στα επείγοντα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» αναφέρεται ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαιώνοντας ότι η εργαζόμενη δέχθηκε επίθεση από ασθενή κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει ότι το περιστατικό έγινε μετά το τέλος της γενικής εφημερίας της 7ης Αυγούστου στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

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Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας, η ασθενής βρισκόταν σε φορείο και περίμενε να εξεταστεί, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε στη νοσηλεύτρια στα επείγοντα.

Η εργαζόμενη κατήγγειλε ότι υπέστη άγριο ξυλοδαρμό, ενώ στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία.

Η ασθενής συνελήφθη και, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, η νοσηλεύτρια έκανε μήνυση.

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Παράλληλα, η διοίκηση του «Ερυθρού Σταυρού» χορήγησε πενθήμερη άδεια στην εργαζόμενη.

«Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ που και τις ημέρες αυτές που οι περισσότεροι λείπουν για τις διακοπές τους, αυτοί είναι στο καθήκον», τονίζει ακόμη στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Ξημερώματα και κατά το πέρας της γενικής εφημερίας του Γ.Ν. Ερυθρός Σταυρός της 7ης Αυγούστου ασθενής που περίμενε στο φορείο για να εξετασθεί, για άγνωστη αιτία επετέθη σε νοσηλεύτρια που εκτελούσε τα καθήκοντα της στα επείγοντα, με αποτέλεσμα να υποστεί ξυλοδαρμό!

Εκλήθη η… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 9, 2026

«Ξημερώματα και κατά το πέρας της γενικής εφημερίας του Γ.Ν. Ερυθρός Σταυρός της 7ης Αυγούστου ασθενής που περίμενε στο φορείο για να εξετασθεί, για άγνωστη αιτία επετέθη σε νοσηλεύτρια που εκτελούσε τα καθήκοντα της στα επείγοντα, με αποτέλεσμα να υποστεί ξυλοδαρμό!

Εκλήθη η αστυνομία και συνελήφθη η ασθενής η οποία άσκησε βία και η νοσηλεύτρια υπέβαλε μήνυση!

Η εν λόγω νοσηλεύτρια εξετάσθηκε από τους ιατρούς του νοσοκομείου και εκρίθη ότι μπορεί να αποχωρήσει για την οικία της!

Η διοίκηση με την σειρά της χορήγησε 5 ημέρες αδείας και μετά από συνεννόηση με την ίδια, όσο χρειαστεί για την σωματική και ψυχική της αποκατάσταση! Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ που και τις ημέρες αυτές που οι περισσότεροι λείπουν για τις διακοπές τους, αυτοί είναι στο καθήκον».