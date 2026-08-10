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Πολιτική

Η Μαρία Καρυστιανού απαντά για τις μαζικές αποχωρήσεις: Είχαμε αντιληφθεί το παρακίνημα, ο Θανάσης Αυγερινός μας προσέγγισε

«Δεν θα δεχθώ εκβιασμούς» ήταν το μήνυμα της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» μετά τις μαζικές αποχωρήσεις
H Μαρία Καρυστιανού
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Σκληρή κριτική κατά των 22 στελεχών που αποχώρησαν από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», έκανε η Μαρία Καρυστιανού το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026). Η πρόεδρος του κόμματος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Θανάση Αυγερινό αλλά και στην πομπώδη αποχώρησή του, λέγοντας πως εκείνος την προσέγγισε για να μπει στο κόμμα.

«Δεν μπορώ να δεχθώ εκβιασμούς από ανθρώπους που ήταν δίπλα στο κίνημα», ήταν το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού αναφέροντας μάλιστα πως όσοι μπήκαν στο κόμμα, δεν ήταν όλοι καλοπροαίρετοι.

Σχετικά με τις καταγγελίες περί απολυταρχικού κόμματος και «διευθυντηρίου» του ηγετικού διδύμου Μαρία Καρυστιανού – Μαρία Γρατσία, τόνισε πως τις αποφάσεις λαμβάνουν τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου και όχι η ίδια.

«Έχω δεχθεί πιέσεις από το σύστημα. Τρεις – τέσσερις από αυτούς ήταν γραμμένοι στο κόμμα, κανένας δεν είναι στέλεχος, είμαστε στρατιώτες, μέλη πολιτικού συμβουλίου. Όλοι μαζί παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν απλά φίλοι του κόμματος, πολλούς δεν τους ξέρω καν. Ο τρόπος που έφυγαν μου δείχνει δολιότητα. Έρχονται σε εμάς να βγουν φωτογραφίες, μετά τους πλησιάζει το σύστημα και λίγες μέρες μετά δηλώνουν πως αποχωρούν. Τον κύριο που αποχώρησε χθες δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν έχει συνεισφέρει σε τίποτα», πρόσθεσε.

«Μπορεί να μας προσέγγισαν κάποιοι άνθρωποι πιστεύοντας ότι ως γυναίκες μπορούν εύκολα να μας διαχειριστούν αλλά δεν τους βγήκε. Μην μετράμε αυτούς που έφυγαν από δίπλα μας με τόσο θορυβώδη τρόπο», συνέχισε.

Σχετικά με τον Θανάση Αυγερινό, ζήτησε να της δείξει τα αποδεικτικά στοιχεία, αναφέροντας πως είχε αντιληφθεί την δημιουργία παρακινήματος εντός της «Ελπίδας» αλλά περίμενε να δει πως θα εξελιχθεί.

«Περιμένω από τον Αυγερινό τα αποδεικτικά στοιχεία. Μέχρι την προηγούμενη ημέρα είχαμε καλή σχέση, ας αποδείξει δημόσια ότι ευσταθούν αυτά που είπε. Μας αιφνιδίασε. Με το που αποχώρησε, βγήκε ένα ολόκληρο σύστημα που μέσα σε ώρες συντονίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος υπέρ του Αυγερινού. Πόσο αυταρχικό μπορεί να είναι ένα κίνημα όταν στους κόλπους του δημιουργήθηκε ένα τέτοιο παρακίνημα; Την γέννησή του αντιληφθήκαμε πριν την γέννηση του δικού μας κόμματος αλλά περίμενα να δούμε πως θα εξελιχθεί. Περίμενα μία καθαρή εξήγηση, εξεπλάγην διπλά. Περίμενα ότι θα υπήρχε καθαρότητα», συνέχισε.

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στα επικοινωνιακά πρόβλημα του κόμματος, λέγοντας πως αυτός ο τομέας ήταν στην αρμοδιότητα του Θανάση Αυγερινού. Διευκρίνισε πως ήταν γνωστή απόφαση του πολιτικού συμβουλίου η δημιουργία Γραφείου Τύπου, παρά τους ισχυρούς του δημοσιογράφου όταν δεν γνώριζε τίποτα.

«Ο Αυγερινός ήρθε σε εμάς, μας έβλεπε. Αυτά που λέω εγώ είναι τα ίδια, δεν θα αλλάξω. Ήρθε σε εμάς γνωρίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας. Ανέλαβε τον τομέα της επικοινωνίας χωρίς να του το αναθέσει κάποιος, επειδή ήταν δημοσιογράφος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ δεν μπορούσε να κρίνω πως δεν πηγαίνει καλά το κομμάτι αυτό. Επέμενε σε μία συγκεκριμένη τακτική. Αποφασίσαμε ότι χρειαζόμασταν ένα Γραφείο Τύπου», κατέληξε ως απάντηση στις αιχμές του δημοσιογράφου.

Ανακοίνωσε πως στα τέλη του Αυγούστου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του κόμματος το οποίο θα παρουσιαστεί στην τελική του μορφή, στη ΔΕΘ.

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