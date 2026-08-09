Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ: Σχέδιο τετραετίας για «δίκαιη ανάπτυξη»

Με αιχμή την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και μια διαφορετική κατανομή των φορολογικών βαρών, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, το Οικονομικό Πρόγραμμα της ΕΛΑΣ.

Η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η ΕΛΑΣ επιχειρεί να συγκροτήσει σε ενιαίο σχέδιο τις οικονομικές και κοινωνικές του προτεραιότητες, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα άμεσα προβλήματα των νοικοκυριών, αλλά και σε ένα τετραετές πρόγραμμα παραγωγικής και οικονομικής ανασυγκρότησης.

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Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται η έννοια της «Δίκαιης Ανάπτυξης», την οποία η ΕΛ.Α.Σ. συνδέει με τρεις βασικούς άξονες: την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και μια νέα ισορροπία στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση του προγράμματος δίνει στην εκδήλωση σαφές πολιτικό αποτύπωμα, καθώς η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση για την οικονομία όχι με αποσπασματικές εξαγγελίες, αλλά με ένα συνολικό Εθνικό Σχέδιο τετραετούς ορίζοντα.

Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας τοποθετείται ψηλά στην οικονομική ατζέντα του κόμματος. Το βασικό ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει το πρόγραμμα είναι πώς μπορεί να περιοριστεί η πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής και, ταυτόχρονα, να ενισχυθεί ουσιαστικά η αγοραστική τους δύναμη.

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Σύμφωνα με το πολιτικό πλαίσιο της παρουσίασης, η απάντηση δεν αναζητείται αποκλειστικά σε βραχυπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης. Η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να συνδέσει τη μάχη κατά της ακρίβειας με τη συνολικότερη λειτουργία της οικονομίας, την παραγωγή, τα εισοδήματα, τη φορολογία και το κοινωνικό κράτος.

Με άλλα λόγια, το ζητούμενο που θέτει είναι διπλό: πώς θα προστατευθεί σήμερα το εισόδημα των πολιτών και πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η ελληνική οικονομία να παράγει περισσότερο πλούτο τα επόμενα χρόνια.

Αύξηση του πλούτου – Δικαιότερη διανομή

Κεντρικό σημείο του οικονομικού αφηγήματος αποτελεί η θέση ότι η αναδιανομή από μόνη της δεν αρκεί εάν δεν συνοδεύεται από αύξηση του συνολικά παραγόμενου πλούτου.

Γι’ αυτό και η ΕΛ.Α.Σ. θέτει ως βασικό στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση, επιχειρώντας να μεταφέρει το επίκεντρο της συζήτησης από τη διαχείριση των υφιστάμενων οικονομικών δυνατοτήτων στη δημιουργία νέων.

Το πολιτικό μήνυμα συνοψίζεται ουσιαστικά σε δύο ερωτήματα: πώς θα αυξηθεί ο πλούτος της χώρας και πώς αυτός ο νέος πλούτος θα διανεμηθεί δικαιότερα στην κοινωνία.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες της παρουσίασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς πάνω σε αυτήν επιχειρείται να οικοδομηθεί η σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Λιγότεροι φόροι για τους πολλούς, δικαιότερη επιβάρυνση για τους ισχυρούς

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η φορολογική πολιτική. Η κατεύθυνση που δίνει η ΕΛ.Α.Σ. είναι σαφής: μικρότερη φορολογική επιβάρυνση για τους πολλούς και δικαιότερη συμμετοχή των οικονομικά ισχυρότερων στα δημόσια βάρη.

Πρόκειται για επιλογή με έντονο πολιτικό και κοινωνικό πρόσημο, καθώς συνδέεται ευθέως με το μοντέλο αναδιανομής που προτείνει η ΕΛ.Α.Σ

Το κρίσιμο στοιχείο της παρουσίασης θα είναι η εξειδίκευση αυτής της αρχής. Ποιοι φόροι μπορούν να μειωθούν, ποιες κοινωνικές και εισοδηματικές κατηγορίες θα ωφεληθούν και με ποιον τρόπο θα διαμορφωθεί ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους.

Η «επανίδρυση» του κοινωνικού κράτους

Ο τρίτος μεγάλος πυλώνας αφορά το κοινωνικό κράτος.

Η ΕΛ.Α.Σ. δεν περιορίζεται στη διατύπωση της ανάγκης ενίσχυσής του, αλλά χρησιμοποιεί τον όρο «επανίδρυση», επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να περιγράψει μια ευρύτερη αλλαγή φιλοσοφίας.

Η κοινωνική πολιτική εντάσσεται έτσι οργανικά στο οικονομικό πρόγραμμα και δεν αντιμετωπίζεται ως παράλληλο ή συμπληρωματικό πεδίο.

Η έμφαση στους οικονομικά και κοινωνικά πιο ευάλωτους συνοδεύεται, παράλληλα, από την αναφορά στις επόμενες γενιές. Στόχος είναι να προβληθεί ένα μοντέλο στο οποίο η σημερινή κοινωνική προστασία δεν θα χρηματοδοτείται εις βάρος της μελλοντικής οικονομικής σταθερότητας και των δυνατοτήτων των νεότερων γενεών.

Ορίζοντας τετραετίας

Η πολιτική στόχευση της παρουσίασης στη Θεσσαλονίκη υπερβαίνει, πάντως, ένα πακέτο οικονομικών μέτρων.

Η ΕΛ.Α.Σ. θέλει να παρουσιάσει ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας, επιχειρώντας να δώσει στην πρότασή της χαρακτηριστικά ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ακρίβεια, η φορολογία, η παραγωγή, η δημιουργία πλούτου, η αναδιανομή και το κοινωνικό κράτος παρουσιάζονται ως διαφορετικές πλευρές της ίδιας στρατηγικής και όχι ως αυτοτελείς παρεμβάσεις.

Η βασική πολιτική επιδίωξη είναι να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό αφήγημα που θα συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη: περισσότερη παραγωγή και μεγαλύτερος εθνικός πλούτος, αλλά με τα οφέλη της ανάπτυξης να φτάνουν σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας.

Το πολιτικό στοίχημα της Θεσσαλονίκης

Η παρουσίαση της 2ας Σεπτεμβρίου αποτελεί, συνεπώς, κάτι περισσότερο από μια θεματική εκδήλωση για την οικονομία.

Για την ΕΛ.Α.Σ. είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσει συγκροτημένα το οικονομικό της στίγμα και να απαντήσει στο βασικό ερώτημα κάθε ολοκληρωμένης κυβερνητικής πρότασης: από πού θα προέλθει ο πρόσθετος πλούτος, ποιοι θα ωφεληθούν από αυτόν και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι κοινωνικές και φορολογικές παρεμβάσεις.

Η αξιοπιστία του σχεδίου θα κριθεί, επομένως, στην εξειδίκευση. Στα συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια, στις παρεμβάσεις για την παραγωγή και τις επενδύσεις, στις φορολογικές αλλαγές, στο κόστος της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και στις πηγές χρηματοδότησης.

Το πολιτικό μήνυμα, πάντως, που επιδιώκει να εκπέμψει η ΕΛ.Α.Σ. ενόψει Θεσσαλονίκης είναι συγκεκριμένο: ανάπτυξη που αυξάνει τον πλούτο της χώρας, παραγωγική ανασυγκρότηση που δημιουργεί νέες δυνατότητες και δικαιότερη διανομή του αποτελέσματος, με μικρότερα βάρη για τους πολλούς, μεγαλύτερη ευθύνη για τους ισχυρούς και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.