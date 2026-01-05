Αγρότες: Σκληραίνει στάση το Μέγαρο Μαξίμου – Εξετάζονται πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων για να σπάσουν τα μπλόκα

Η χθεσινή απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, «άναψε πράσινο φως» στην κυβέρνηση για να σκληρύνει τη στάση της μετά από ένα και πλέον μήνα αγροτικών μπλόκων στη χώρα.

Χθες το απόγευμα (4.1.25), μετά την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα και την ανακοίνωση για 48ωρο κλείσιμο στρατηγικών σημείων του οδικού δικτύου αλλά και αποκλεισμό τελωνείων για τα φορτηγά, στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε σύσκεψη για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, ενώ τα μπλόκα των αγροτών θα συζητηθούν και σήμερα το πρωί στο πρωθυπουργικό γραφείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση, είχε από ημέρες προειδοποιήσει, ότι εφόσον οι αγρότες δεν αποφασίσουν, στην σύσκεψή τους, να προσέλθουν σε διάλογο με την Πολιτεία, με ορόσημο τα Θεοφάνεια (06.01.2026), θα λάμβανε μέτρα με στόχο το «σπάσιμο» των μπλόκων.

Τα μέτρα – απάντηση για τους αγρότες

Ο πυρήνας του plan B’, το οποίο είχε συζητηθεί τις προηγούμενες ημέρες στο κυβερνητικό επιτελείο, ήταν η επιβολή διοικητικών προστίμων για την παρουσία των τρακτέρ στις εθνικές οδούς αλλά και σε υποδομές, όπως τα τελωνεία και τα αεροδρόμια. Το πρόστιμο θα αφορά στους ιδιοκτήτες τρακτέρ που παρακωλύουν τις συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα τόσο την ταλαιπωρία πολιτών, όσο και την παρεμπόδιση στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, με συνέπειες και στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Επίσης, συζητήθηκε η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και κυρίως η αφαίρεση πινακίδων από τα τρακτέρ, όπως και η εξέταση, με ταχύτερες διαδικασίες, των δικογραφιών που σχηματίζονται ή έχουν ήδη σχηματιστεί για παρακώλυση κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, συζητήθηκε να «τρέξει» ο καταλογισμός ποινών για ποινικές, διοικητικές / αστικές ευθύνες, για όσους έχουν ταυτοποιηθεί ότι σήκωσαν μπάρες των διοδίων.

Θα εφαρμοστεί και σε τι βαθμό το Plan Β’;

Το αν θα εφαρμοστεί ή όχι το Plan Β’ και σε ποια κατεύθυνση, μένει να φανεί. Στις κυβερνητικές συσκέψεις που προηγήθηκαν ο προβληματισμός ήταν τα όποια μέτρα ληφθούν, να μη συσπειρώνουν τους αγρότες και να μη δημιουργήσουν μεγαλύτερες εντάσεις.

Τις τελικές θέσεις της κυβέρνησης θα καταθέσει το μεσημέρι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ποιοι δεν θέλουν τον διάλογο – Η εκτίμηση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση έχοντας ήδη δημοσιοποιήσει αναλυτικά το πακέτο μέτρων για τη στήριξη του αγροτικού τομέα – με το οποίο, επισημαίνει ότι ικανοποιούνται 20 αιτήματα (16 ήδη απαντήθηκαν θετικά και 4 βρίσκονται σε φάση ικανοποίησης) από τα 27 αιτήματα των αγροτών – αναμένεται να κατηγορήσει εμφατικά τους αγρότες για αδιαλλαξία.

Πίσω από την άρνηση της συνεννόησης, η κυβέρνηση βλέπει κομματικές υποκινήσεις αλλά και την αντίσταση αγροτών που μετείχαν λίγο ή περισσότερο στο «πάρτι» των παράτυπων και παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υπηρεσίες του οποίου, από την 1η Ιανουαρίου πέρασαν στην ΑΑΔΕ.

«Δόθηκαν συνολικά 3,8 δισ. μέσα στο 2025. Πρέπει να πρυτανεύσει η λογική» ήταν το μήνυμα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, τις προηγούμενες ημέρες και είχε καλέσει τους αγρότες – οι οποίοι χθες ζήτησαν πλήρη εξειδίκευση του πακέτου των μέτρων από την κυβέρνηση ως την Τετάρτη – να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να εξετάσουν από κοινού ένα – ένα τα αιτήματα, με τις λύσεις που προτείνει η κυβέρνηση και τις βελτιώσεις που μπορούν να υπάρξουν.

Πάντως, το 2026 δεν μπήκε ομαλά για την κυβέρνηση, καθώς και άλλες επαγγελματικές ομάδες ετοιμάζονται να διαμαρτυρηθούν… Οδηγοί φορτηγών, παραγωγοί λαϊκών αγορών και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων σχεδιάζουν κινητοποιήσεις, ενώ ανοιχτό ενδεχόμενο για απεργία διαρκείας αφήνουν και οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι συνεδριάζουν αύριο.