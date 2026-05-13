Πιερρακάκης σε Ανδρουλάκη: «Πλειοδοτείτε με τον Τσίπρα στην τοξικότητα για τη δεύτερη θέση»

Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν την Τετάρτη (13.05.2026) στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα σε τοξικότητα, με στόχο τη δεύτερη θέση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Αλέξης Τσίπρας «πλειοδοτούν» στην αντιπολιτευτική ένταση. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι παρακολουθεί, όπως είπε, έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα για το «ποιος θα γίνει πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση». Πρόσθεσε ότι η ουσία δεν είναι ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, αλλά «ποιος θα είναι πιο χρήσιμος» για τη χώρα.

Αναφερόμενος στην οικονομική πορεία της Ελλάδας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνέδεσε την πρόσφατη εκλογή του στο Eurogroup με μια ευρύτερη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής οικονομίας. Οπως είπε, η ψήφος των ομολόγων του, μεταξύ των οποίων και στελέχη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, δεν είχε μόνο προσωπικό χαρακτήρα, αλλά αποτύπωνε «το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα» τα τελευταία χρόνια.

Η ΔΕΗ και η απάντηση στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη ΔΕΗ και την τροπολογία που επιτρέπει στο Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στις οποίες έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απομείωσε τη δημόσια περιουσία και ότι τώρα «τρέχει να βάλει πλάτη» όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας, ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η αξία της συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ έχει αυξηθεί σημαντικά. «Η περιουσία του Δημοσίου με 51% της ΔΕΗ άξιζε 150 εκατ. ευρώ. Σήμερα το 34% κάνει 2,5 δισ.», είπε, απορρίπτοντας την κριτική του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση της επιχείρησης.

Η αναφορά στον ΦΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και στο ζήτημα του ΦΠΑ, απαντώντας στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μειώσεις. Οπως είπε, η κυβέρνηση είχε μπροστά της συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο, ύψους 1,76 δισ. ευρώ, και επέλεξε να τον κατευθύνει απευθείας στους πολίτες μέσω μειώσεων άμεσων φόρων.

«Αν σας έλεγαν ότι έχετε συγκεκριμένο ποσό, τι θα το κάνατε; Θα το δίνατε απευθείας ή διαμεσολαβούμενο; Επιλέξαμε το πρώτο. Κάναμε καλά», ανέφερε. Επικαλέστηκε, μάλιστα, μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία, όπως είπε, μόνο το 19% μιας μείωσης ΦΠΑ περνά τελικά στην τιμή.

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και εισφορών, αλλά υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και δημοσιονομικά υπεύθυνες. «Αυτό που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία ήταν να λέμε ότι δεν έχουμε 1,76, αλλά 2,76 ή 3,76», είπε.

«Δεν θα παραδώσουμε τον λογαριασμό στους επόμενους»

Ο κ. Πιερρακάκης υπερασπίστηκε την κυβερνητική οικονομική πολιτική, αναφέροντας ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί από το 11% στο 17%-18% του ΑΕΠ, οι εξαγωγές στο 42%, ενώ η ανεργία, όπως είπε, κινείται προς ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο κίνδυνος φτώχειας έχει μειωθεί κατά 6,5 μονάδες.

«Θα παραδώσουμε μια χώρα που δεν είναι η πιο υπερχρεωμένη της Ευρωζώνης. Είμαστε η πρώτη γενιά που δεν θα παραδώσει τον λογαριασμό στους επόμενους», τόνισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, επέμεινε στην κριτική του για τη ΔΕΗ και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι πούλησε χαμηλά μετοχές του Δημοσίου και ότι αξιοποιεί το κράτος επιλεκτικά. Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε σε υψηλούς τόνους, με τον υπουργό Οικονομικών να επιμένει ότι «η πολιτική επί του πραγματικού» είναι αυτή που διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα.