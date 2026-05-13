Μισθολογική διαφάνεια, νέοι κανόνες στις προσλήψεις και προκηρύξεις ανεξαρτήτως φύλου – Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, με στόχο την ενίσχυση της ισότητας στην αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση διακρίσεων στις αμοιβές. Όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και το τελευταίο δίμηνο αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Το υπουργείο Εργασίας προωθεί αυστηρότερους κανόνες για τις προσλήψεις και τις αμοιβές, προβλέποντας ότι κάθε υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει, πριν φτάσει στη συνέντευξη, το ακριβές ύψος ή τουλάχιστον το εύρος του μισθού. Παράλληλα, οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως ουδέτερες ως προς το φύλο.

Ενημέρωση για τον μισθό πριν από τη συνέντευξη

Η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (13.05.2026) στον ρ/σ του ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι το νέο πλαίσιο εισάγει «πιο αυστηρούς κανόνες μισθολογικής διαφάνειας». «Πρέπει ένας υποψήφιος προτού φτάσει στη συνέντευξη να ξέρει για τι μισθό μιλάμε ή για τι εύρος μισθού. Σήμερα δεν το ξέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αγγελίες και οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να διατυπώνονται χωρίς αναφορές ή προϋποθέσεις που συνδέονται με το φύλο του υποψηφίου. Η ρύθμιση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια περιορισμού των έμφυλων διακρίσεων στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα ενημέρωσης για τη μισθολογική δομή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν ενημέρωση για τη μισθολογική δομή της επιχείρησης. Όπως εξήγησε η υπουργός, εργαζόμενη που έχει την υποψία ότι αμείβεται χαμηλότερα λόγω φύλου θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για το πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι, χωρίς να γίνεται προσωποποιημένη αναφορά.

«Αυτό αυξάνει την πίεση, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και έχει και κυρώσεις», τόνισε η Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας ότι το νομοσχέδιο δεν περιορίζεται σε γενικές αρχές, αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις.

Συλλογικές συμβάσεις για 400.000 εργαζόμενους

Η υπουργός αναφέρθηκε και στις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κάνοντας λόγο για «μία από τις πιο σημαντικές μέρες στην αγορά εργασίας εδώ και πολλά χρόνια». Όπως είπε, οι δύο συλλογικές συμβάσεις που υπεγράφησαν αφορούν περίπου το 15% των μισθωτών στη χώρα, δηλαδή περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους.

Οι συμβάσεις καλύπτουν, μεταξύ άλλων, εργαζομένους στην εστίαση, από εστιατόρια και ταβέρνες έως μπαρ, αναψυκτήρια, εταιρείες catering και συναφείς επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, συνεπάγονται αυξήσεις μισθών, ενίσχυση παροχών και επιδόματα, όπως για γονική άδεια ή για αποφοίτους τουριστικής εκπαίδευσης.

Επέκταση του προγράμματος 55+

Η υπουργός Εργασίας προανήγγειλε, επίσης, νέα επέκταση του προγράμματος για ανέργους άνω των 55 ετών, το οποίο μέχρι σήμερα έχει ωφελήσει 38.000 πολίτες. Το χαρακτήρισε «εξόχως κοινωνικό» πρόγραμμα, καθώς στηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται εκτός εργασίας και δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά.

Όπως είπε, έχει ήδη συζητήσει με το υπουργείο Οικονομικών για την εξασφάλιση πόρων και η νέα επέκταση βρίσκεται «προ των πυλών». Το πρόγραμμα αφορά κυρίως πολίτες που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και χρειάζονται λίγα ακόμη χρόνια εργασίας για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα έτη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν υπηρεσίες σε δήμους, περιφέρειες και δημόσια νοσοκομεία.