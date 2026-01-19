Αγρότες: Συνάντηση Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων – Έξω από το Μαξίμου και ο Ανεστίδης

Μία ώρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των μπλόκων, ενόψει της συνάντησής της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει οριστεί για τη 1 το μεσημέρι. Η αντιπροσωπεία των αγροτών, που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, αποτελείται από 25 άτομα και 6 παρατηρητές. Έξω από το κυβερνητικό μέγαρο βρέθηκε και ο Κώστας Ανεστίδης, πρόσωπο που έχει τεθεί εκτός τόσο από την κυβερνητική πλευρά όσο και από το μπλόκο των Μαλγάρων, το οποίο έως πρόσφατα εκπροσωπούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα προβάλλουν στο κυβερνητικό επιτελείο τη λίστα με τα 14 αιτήματά για τα οποία, όπως λένε, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις. Σημαντικά ζητήματα, σύμφωνα με τους αγρότες, είναι το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα, ωστόσο οι εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων θα ζητήσουν εναλλακτικά να εξαντληθεί και το τελευταίο κοινοτικό κονδύλι για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Τα αιτήματα και οι «κόκκινες γραμμές»

Βασικό ζητούμενο των αγροτών είναι τα διαρθρωτικά μέτρα. Ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, προκειμένου να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μέτρο χωρίς δημοσιονομικό κόστος, απαντώντας έτσι και στη συνέντευξη του πρωθυπουργού το περασμένο Σαββατοκύριακο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεύτερο αίτημα αποτελεί η επίσπευση των διασταυρώσεων και των ελέγχων που αφορούν τους ίδιους τους αγρότες. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Κιλκίς και η Πέλλα, υπάρχουν παραγωγοί που παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από έναν χρόνο, καθώς βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Οι αγρότες ζητούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να καταβληθούν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς τους.

Οι «κόκκινες γραμμές» των αγροτών είναι τρεις: η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το ζήτημα της ευλογιάς.

Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Ποιοι εκπροσωπούν τα 62 μπλόκα

Οι αγρότες που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι οι: Αγγελακούδης Ηλίας, Γρουζίδης Γρηγόρης, Βεσμελης Αποστόλης, Τουρτουρας Γιαννης, Σέφης Κώστας, Φρονιμόπουλος Ιορδάνης, Μηκές Δημήτρης, Χαλκίδης Τάσος, Ουζουνίδης Λάζαρος, Μπέτσας Βαγγέλης, Καρναβίας Γιάννης, Λιλικάκης Κώστας, Ζαρκαδούλας Κώστας, Παπαδάκης Κώστας, Παραμπατης Δημήτρης, Τσιβίκας Μπάμπης, Δουρούμης Κώστας, Σπυρόπουλος Παύλος, Μόσχος Θωμάς, Κουτης Ιωάννης, Τσερνιός Χρήστος, Γκιοργκίνης Τάσος, Σεσκλιώτης Χάρης, Λεονταράκης Κώστας, Περράκης Παναγιώτης, Τζέλλας Κώστας, Τσιούτρας Γιάννης, Γιαννάκος Σωτήρης, Αλειφτήρας Σωκράτης, Ιωαννίδης Ιορδάνης, Μαρούδας Ρίζος.

Ποιοι θα είναι στη συνάντηση από την κυβέρνηση

Από την πλευρά, της κυβέρνησης δεν αναμένεται να δούμε πολλές αλλαγές στη σύνθεση συγκριτικά με το ραντεβού που είχε πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό. Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων, θα συμμετάσχουν:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Αγρότες: Συνελεύσεις στα μπλόκα μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Σημειώνεται ότι μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη στις 6 το απόγευμα της Τρίτης (20.01.2026), ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.