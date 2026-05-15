Μητσοτάκης στο Συνέδριο της ΝΔ:  Μία 3η τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις πίσω

Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εκλογές, άνοιξε σήμερα (15.05.2026) το απόγευμα το συνέδριο Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σε λίγα λεπτά θα ανέβει στο βήμα, προκειμένου να παρουσιάσει έναν συνολικό πολιτικό και κυβερνητικό απολογισμό, συνδέοντας τις δύο θητείες της «γαλάζιας» παράταξης με τον σχεδιασμό για μια τρίτη.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ευχόμενος περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη. O πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή και στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των ηγετών της παράταξης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά και τη συνέχεια του πολιτικού χώρου μέσα από τις διαφορετικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Ρουσόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της ιστορικής μνήμης και της πολιτικής αποτίμησης, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «στην πολιτική η σύγκριση με το παρελθόν έχει ιδιαίτερη σημασία». Προχωρώντας σε μια αναδρομή από τις απαρχές της παράταξης μέχρι και σήμερα, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής συμπύκνωσε την πορεία των προσώπων που βρέθηκαν στο τιμόνι, ξεκινώντας «από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που μας κάλεσε να σταθούμε πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες».

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Ρουσόπουλος χαρτογράφησε τη διαδοχική προσφορά των αρχηγών του κόμματος, κάνοντας ειδική μνεία στον «Γιώργο Ράλλη της δημοκρατικής μετριοπάθειας», στον «Ευάγγελο Αβέρωφ της ενότητας της παράταξης» και στον «Κωνσταντίνο Μητσοτάκη της realpolitik». Συνδέοντας τις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η χώρα, στάθηκε επίσης στην περίοδο «του Μιλτιάδη Έβερτ του κοινωνικού φιλελευθερισμού», καθώς και στην πρωθυπουργία «του Κώστα Καραμανλή της εθνικής αυτοπεποίθησης».

Ιδιαίτερη αναφορά επιφύλασσε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διακυβέρνηση «του Αντώνη Σαμαρά της σταθερότητας σε δύσκολους καιρούς», στρέφοντας τα βλέμματα στο γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός απουσιάζει από τη σημερινή διαδικασία. Ολοκληρώνοντας αυτό το συνεχές ιστορικό νήμα και φτάνοντας στο παρόν, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος έκλεισε την παρέμβασή του εστιάζοντας στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία και στον «Κυριάκο Μητσοτάκη στην επαναφορά της χώρας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα».

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα βίντεο για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Μητσοτάκης: Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, θα απαντήσουμε γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία

Με μήνυμα συστράτευσης και σαφή στόχευση τη διεκδίκηση τρίτης τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε την ομιλία του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Metropolitan Expo, συνδέοντας τον κυβερνητικό απολογισμό των δύο θητειών με τον σχεδιασμό για την «Ελλάδα του 2030».

«Αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030», είπε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας την παρουσία των συνέδρων «την καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους». Μιλώντας στους 3.000 συνέδρους, έκανε λόγο για «νίκες, πολλές νίκες» που, όπως είπε, «πετύχαμε όλοι μαζί», προσθέτοντας: «Είμαι πάντα δίπλα σας, εσείς μου δίνετε δύναμη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέτρεξε στο 10ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, το 2016, όταν, όπως υπενθύμισε, είχε μιλήσει για πρώτη φορά για τη «συμφωνία αλήθειας». «Μίλησα για λιγότερους φόρους, για καλύτερους μισθούς, για περισσότερες συντάξεις, για μία Ελλάδα απόρθητη», σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή εικόνα της χώρας με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας: «Ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά, η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι έφευγαν, από έναν τόπο γκρίζο στο βλέμμα της διεθνούς περιφρόνησης».

«Θα απαντήσουμε γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία, αλλά πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε — τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, αναγνωρίζοντας την πίεση που εξακολουθεί να δέχεται το εισόδημα των πολιτών. «Λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρόλο που ανεβαίνει», είπε, κάνοντας λόγο για ένα «παγκόσμιο φαινόμενο» που «πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια». Ως απάντηση προέταξε τις μειώσεις φόρων και τις μόνιμες αυξήσεις αποδοχών, οι οποίες, όπως σημείωσε, θα παραμένουν σταθερές και όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί.

Συνεχίζοντας τον πολιτικό και κυβερνητικό απολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να συνδέσει την πορεία της χώρας με τη μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας από το 2016 μέχρι σήμερα. «Το 2016 μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και η ΝΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η παράταξη «διπλασίασε τις δυνάμεις της», επικρατώντας «σε τρεις εθνικές εκλογές, δύο ευρωεκλογές και δύο αυτοδιοικητικές μάχες».

«Κυρίως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών», υπογράμμισε, περιγράφοντας τη Νέα Δημοκρατία ως «ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό». Παράλληλα, επιχείρησε να δώσει και ένα εσωκομματικό στίγμα, λέγοντας πως το κόμμα πορεύεται «μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση». «Ακούμε και συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και προσπαθούμε», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στους οικονομικούς δείκτες και στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στην πτώση της ανεργίας, αλλά και στη διεθνή παρουσία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στην ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, παρουσιάζοντάς την ως ένδειξη της ενισχυμένης θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Παράλληλα, επανέλαβε τον κυβερνητικό στόχο ώστε «μέσα στο 2027 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ», ενώ αναφέρθηκε στις φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μιλώντας για μειώσεις φόρων και για κατάργηση ή σημαντική ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες πολίτες. «Η Ελλάδα έχει σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης», τόνισε.

Επανερχόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πίεση για τα νοικοκυριά. «Θυμάμαι και ταυτοχρόνως θυμώνω που βλέπω την ακρίβεια, η οποία πλαγιοκοπεί μία εθνική προσπάθεια», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι «η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών», οι οποίες, όπως υποστήριξε, «θα παραμείνουν σταθερές ακόμα κι όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, επικαλούμενος την ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων. Ο πρωθυπουργός μίλησε για αναβάθμιση της εθνικής ασφάλειας, λέγοντας πως αισθάνθηκε «χαρά» ακούγοντας τον Κύπριο πρόεδρο να ευχαριστεί την Ελλάδα για την αποστολή δύο φρεγατών στην Κύπρο μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι. Ο πρόεδρος της ΝΔ αναφέρθηκε επίσης στην προμήθεια των μαχητικών Τα F-35 από το 2028, στην ανανέωση όλων των οπλικών συστημάτων του Στρατού Ξηράς, στην απόκτηση «σε χρόνο ρεκόρ» των φρεγατών Belharra. Όπως είπε, στις ένοπλες Δυνάμεις γίνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία τους.

«Το είπαμε, το κάναμε»

«Μέσα σε μια δεκαετία κάναμε μεγάλα βήματα», είπε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, δίνοντας μια σειρά από παραδείγματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τον κομβικό ρόλο που έχει παίξει το gov.gr, τις δωρεάν εξετάσεις υγείας, αλλά και το γεγονός ότι «έχουμε μετατρέψει» κακόφημες συνοικίες και χώρους βίας «σε βιβλιοθήκες». Τόνισε δε πως η Ελλάδα μετατρέπεται «σε διεθνή ενεργειακό κόμβο», σχολιάζοντας ότι «τις πρώτες γεωτρήσεις τις έκανε ο Κώστας Καραμανλής, θα έχω την τιμή να είμαι ο αρχηγός της παράταξης που θα βάλει γεωτρύπανο», και αναφέρθηκε στη συμφωνία για τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Επίσης, μίλησε για την επιστολική ψήφο, ευχαριστώντας «τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας που ήρθαν από το εξωτερικό». Παράλληλα, έδωσε έμφαση στους στόχους για την επόμενη τετραετία στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε», είναι κάτι παραπάνω από τέσσερις λέξεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας, είπε, ότι όσα λέμε, τα κάνουμε πράξη και για όσα σχεδιάζουμε αύριο. Έχοντας στα χέρια του το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ του 2023, διατράνωσε: «Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023 θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας -και με το παραπάνω».

«Διατήρηση υψηλής ανάπτυξης, αμυντική θωράκιση και θεσμική ανάταξη της πατρίδας είναι ο τριπλός στόχος μας» είπε ακόμη πριν κάνει μία αναφορά σε υλοποιήσεις δεσμεύσεων σε ανεργία, αυξήσεις σε μισθούς σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο, μεταρρυθμίσεις όπως η ψηφιακή κάρτα, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

«Οι Ενοπλες Δυνάμεις πρέπει να γίνουν ελκυστικές για τους νέους και γι αυτό είναι σημαντικό η αύξηση των απολαβών τους» σημείωσε.

«Δεσμευτήκαμε να σπάσουμε τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια και το κάναμε» πρόσθεσε κάνοντας αναφορά στην αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

Από τον απολογισμό και τους στόχους της επόμενης τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε σε ευθεία επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, επιχειρώντας να ορίσει το πολιτικό δίλημμα της επόμενης περιόδου. «Το 2019 και το 2023 επιλέξαμε να αντιπαρατεθούμε με τα προβλήματα του κόσμου και όχι με την αντιπολίτευση. Το ίδιο κάνουμε και σήμερα», ανέφερε, περιγράφοντας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία «ένα πολύχρωμο μέτωπο» που, όπως είπε, «πάντα λέει “όχι σε όλα” και τελικά “ναι στο τίποτα”».

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε αιχμές προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες», ενώ επιτέθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, σημειώνοντας πως «ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος».

Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η «απέναντι όχθη» αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις κυβερνητικές πολιτικές προτείνοντας «έστω κάποια εναλλακτική λύση». Αντιθέτως, όπως υποστήριξε, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης «συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα». «Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση» είπε, επειδή δεν είχαν επιχειρήματα, ενώ είπε ότι και ο ίδιος άκουσε να τον λένε προδότη και μειοδότη. «Σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα περισσεύει το θράσος και το μίσος. Αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μυλωνάκη» είπε επίσης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι «η μάχη θα είναι σκληρή», στρέφοντας τα πυρά του σε όσους, όπως είπε, «με αναίδεια μιλούν για “θεριστές”, όταν οι ίδιοι δεν προσέφεραν ποτέ έναν καρπό». «Τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια, ελπιδοφόρα ανατολή της πατρίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ επιχείρησε επίσης να κρατήσει αποστάσεις από μια εικόνα αυτάρκειας, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υποστηρίζει πως «όλα έγιναν σωστά». «Υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν», τόνισε, επαναφέροντας το μήνυμα της αυτοκριτικής και της συνέχειας.

«Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση στις εξελίξεις»

Στρέφοντας το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να επαναφέρει το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας και της εθνικής συνέχειας, παρουσιάζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μοναδική δύναμη που μπορεί να διαχειριστεί τις διεθνείς και γεωπολιτικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που καλείται και πάλι να γίνει ο φορέας που το 2019 ένωσε τους Έλληνες και το 2023 τους συσπείρωσε ξανά για μία δημιουργική συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να δώσει στο συνέδριο χαρακτήρα πολιτικής επανεκκίνησης και προετοιμασίας για τις επόμενες εκλογικές μάχες.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε παράλληλα ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, σημειώνοντας ότι «ο κόσμος γίνεται πιο σκληρός» και ότι «η επόμενη πενταετία δεν προβλέπεται εύκολη». Όπως είπε, πρόκειται για «μία πενταετία κρίσιμων επιλογών που θα καθορίσουν το μέλλον της πατρίδας μας».

«Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση στις εξελίξεις ή θα ξαναγίνει ουραγός», υπογράμμισε, επιχειρώντας να συνδέσει την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας με τις διεθνείς εξελίξεις, την οικονομία, την άμυνα και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας.

«Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να δώσει και το κεντρικό πολιτικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, συνδέοντας τη διεκδίκηση τρίτης θητείας με τη σταθερότητα και τη συνέχιση της κυβερνητικής πορείας.

«Σε όποιον ρωτά “γιατί να μας ξαναψηφίσει”, απαντώ: γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τόσο στις διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας εξαετίας όσο και στις κυβερνητικές επιλογές που, σύμφωνα με τον ίδιο, διατήρησαν τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και ευρωπαϊκής σταθερότητας. Ο πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το αίτημα για νέα εντολή με την ανάγκη αποφυγής πολιτικής οπισθοδρόμησης, λέγοντας πως «μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω».

Το δίλημμα της επόμενης κάλπης

Ανεβάζοντας τους τόνους προς το τέλος της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να μετατρέψει τις επόμενες εκλογές σε αναμέτρηση ηγεσίας και κυβερνητικής αξιοπιστίας, με φόντο -όπως είπε- ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας και αβεβαιότητας.

«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αναδείξει το ζήτημα της πολιτικής εμπειρίας και της διαχείρισης κρίσεων.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε παράλληλα ότι το διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης δεν θα είναι το σύνθημα «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά μία ευθεία σύγκριση πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών επιλογών. «Το δίλημμα της επόμενης κάλπης θα είναι “Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης”, “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”, “Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου”. Και “Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος”», ανέφερε, επιχειρώντας να εμφανίσει τη Νέα Δημοκρατία ως τη μοναδική δύναμη κυβερνητικής σταθερότητας απέναντι σε μία κατακερματισμένη αντιπολίτευση.

Οι 3 άξονες της επόμενης θητείας

Περιγράφοντας το πολιτικό και κυβερνητικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη περίοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το «τρίγωνο» πάνω στο οποίο -όπως είπε- θα στηριχθεί το πρόγραμμα μίας νέας κυβερνητικής θητείας.

«Το πρόγραμμα της επόμενης θητείας μας συνοψίζεται σε ένα τρίγωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η πρώτη πλευρά αφορά «την οικονομία και τη συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων», με αιχμή τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας, την αύξηση των εισοδημάτων και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κράτους.

Η δεύτερη πλευρά, όπως είπε, αφορά «τη συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας», που «κρατούν ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια». Με τη συγκεκριμένη αναφορά ο πρωθυπουργός επανέφερε στο προσκήνιο το αφήγημα της γεωπολιτικής σταθερότητας και της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, σε μία περίοδο αυξημένων διεθνών ανακατατάξεων.

Ως τρίτη προτεραιότητα έθεσε «τη θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής», με κεντρικό άξονα τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη ατζέντα ως μία νέα φάση μεταρρυθμίσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ενισχύσει τη λειτουργία των θεσμών και την αποτελεσματικότητα του κράτους.

Μήνυμα συστράτευσης και αυτοκριτικής

Συνεχίζοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα πολιτικής συστράτευσης, σημειώνοντας ότι «από σήμερα» ξεκινά ο σχεδιασμός του κυβερνητικού προγράμματος της τρίτης τετραετίας. «Είμαστε εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας και κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου», ανέφερε.

Απευθυνόμενος στους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισσες, τους χαρακτήρισε «τους αυστηρότερους κριτές» της κυβέρνησης και τους κάλεσε «να βαδίσουμε μαζί», ακόμη και όσους έχουν απογοητευθεί. «Στρέφομαι και στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015, στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και, σήμερα, κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απαίτηση να μη θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή επιταγή. Αλλά τους καλώ να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές», τόνισε.

Παράλληλα, επιχείρησε να απαντήσει στην κριτική περί παντοδυναμίας, λέγοντας πως «ισχυρή κυβέρνηση δεν θα πει ανεξέλεγκτη εξουσία». Όπως υπογράμμισε, η εντολή που θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία από τους πολίτες «δεν θα είναι εντολή επανάπαυσης ή επανάληψης λαθών, αλλά εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς».