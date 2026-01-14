Αγρότες: Τα μέτρα Μητσοτάκη και το plan B – «Κόκκινο» πανί τα μπλόκα και στο βάθος «δάκτυλος» ΚΚΕ

«Παραγωγική» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία των αγροτών χθες (13.1.26) στο Μέγαρο Μαξίμου, κι ενώ και οι ίδιοι στις δηλώσεις τους σημείωναν ότι «ο διάλογος δίνει λύσεις».

Η κυβέρνηση, σε μία κίνηση καλής θέλησης, προκειμένου να υπάρξει διέξοδος στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, προχώρησε σε βελτιώσεις σε μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τη συνάντηση, διάρκειας 3,5 ωρών, με εκπρόσωπους των αγροτών ανακοίνωσε ότι στο καθεστώς για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα (8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα) εντάσσονται και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

«Οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη» τόνισε.

Παράλληλα, εξήγγειλε ότι πλέον δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο αλλά ούτε και τον ΦΠΑ αυτή της έκπτωσης.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι επιταχύνονται οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και ότι θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Νέα συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους

Ικανοποιημένοι δήλωναν και οι κτηνοτρόφοι που μετείχαν στον διάλογο, με τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι το επόμενο διάστημα, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει νέα, ειδική σύσκεψη μαζί τους για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν τα ζώα τους.

Σύμφωνα με εκπροσώπους που μετείχαν στη σύσκεψη, η κυβέρνηση θα εξετάσει την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, λόγω ευλογιάς, και για το τρέχον έτος.

«Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση να δοθεί σε όσους έχασαν τα ζώα τους για αποζημίωση και το 2026, καθώς και ακόμη και αύριο αν μπορούσαν να κάνουν νέο κοπάδι, δε θα μπορέσουν να έχουν εισόδημα από την πρώτη στιγμή» δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Θανάσης Μπαλούκας.

Συνεχίζεται ο διάλογος

Οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα που προσήλθαν στο Μέγαρο Μαξίμου για διάλογο, θα συνεχιστούν με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με το πρώτο ραντεβού να έχει κλειστεί σήμερα στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης.

Αιχμές για κομματικές υποκινήσεις

Με τη φράση «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες» ο Πρωθυπουργός, με το «καλησπέρα σας», άφησε σαφείς αιχμές για τους αγρότες που μετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή και αρνήθηκαν να προσέλθουν σε διάλογο στη συνάντηση που είχε ορίσει το Μαξίμου για τη μία το μεσημέρι. «Εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει» δήλωσε δεικτικά ο Κ. Μητσοτάκης, καλωσορίζοντας την 25μελή αντιπροσωπεία των αγροτών που προσήλθαν στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Νέο ραντεβού ζητούν οι αγρότες που δεν προσήλθαν στον διάλογο

Μεταξύ αυτών στη συνάντηση μετείχαν και 4 εκπρόσωποι από τα «σκληρά» μπλόκα της Θεσσαλίας, κι ενώ κάποιοι συνάδελφοι τους από την Πανελλαδική Επιτροπή ζητούσαν από την κυβέρνηση να τους ορίσει νέα ημέρα και ώρα για ραντεβού, με τους δικούς τους όρους, δηλαδή με δύο αντιπροσωπείες 25 + 10 ατόμων.

Η απάντηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού

«Αν πραγματικά ήθελαν τον διάλογο, θα ήταν σήμερα εδώ» δήλωνε αρμόδια κυβερνητική πηγή, ενώ ξεκάθαρος ήταν και ο Κ. Μητσοτάκης στη δήλωση του, μετά το πέρας της συνάντησης.

«Η κυβέρνηση εξάντλησε και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές» τόνισε με έμφαση ο πρωθυπουργός, αποτυπώνοντας με τις δηλώσεις του τη βούληση της Κυβέρνησης να μην ανεχτεί το κλείσιμο, εκ νέου, των δρόμων.

Ευθείες «βολές» στο ΚΚΕ

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία», με την κυβέρνηση να δείχνει κομματικές υποκινήσεις με τη σφραγίδα του ΚΚΕ.

Σκληραίνει τη στάση της για τα μπλόκα η Κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους αγρότες των μπλόκων που δεν προσήλθαν σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και ήδη από χτες έβγαλαν ξανά τα τρακτέρ στο οδόστρωμα.

«Έχουμε εξαντλήσει, ίσως και στη νιοστή, τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας. Για να συνεννοηθούμε, το κλείσιμο των δρόμων είναι μια παράνομη πράξη» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Skai), τονίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία και η Δικαιοσύνη «θα επιληφθούν με τον τρόπο που κρίνουν».

Σε εφαρμογή το Plan b’

Το Plan b’ σε αυτή τη φάση προβλέπει την επιβολή ποινικών, αστικών και διοικητικών ποινών σε όσους αγρότες έχουν συμμετάσχει σε επεισόδια εναντίον της ΕΛ.ΑΣ., έχουν παρακωλύσει τις συγκοινωνίες με την παρουσία των τρακτέρ στα οδοστρώματα και έχουν παραβιάσει και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επισπευστεί η εξέταση των δικογραφιών που έχουν σχηματιστεί, ενώ η απάντηση της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης αναμένεται να είναι πιο «σκληρή αν και εφόσον οι αγρότες «πετύχουν να κλείσουν και παρακαμπτήριες οδούς», κόβοντας την κυκλοφορία στην Ελλάδα σε κομμάτια.

Το βλέμμα της κυβέρνησης είναι στραμμένο σήμερα συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής στον Παλαμά, με το μπλόκο της Νίκαιας να προτείνει κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.