Αιχμές Καραμανλή στην κυβέρνηση: Δεν αρκεί να λέμε ότι η δημοκρατία υπάρχει – Τα θερμά λόγια που αντάλλαξαν με τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Αιχμές στην κυβέρνηση άφησε ο Κώστας Καραμανλής, το βράδυ της Δευτέρας (8/12/25) λέγοντας πως «δεν αρκεί να λέμε ότι η δημοκρατία υπάρχει».

Μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας «Δημοκρατία» ο Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι «η αλήθεια είναι ότι ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν με την πληρότητα που απαιτείται. Ότι το κοινοβούλιο δεν υποβαθμίζεται.

«Το Κοινοβούλιο δεν είναι χώρος τυπικών διαδικασιών, ούτε όργανο επικύρωσης αποφάσεων. Είναι, ή θα έπρεπε να είναι, ο τόπος όπου διεξάγεται ο ουσιαστικός διάλογος, η αντιπαράθεση ιδεών και προγραμμάτων, η νομοθέτηση, ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας. Η υποβάθμιση του ρόλου του, όταν συμβαίνει, είναι πλήγμα στην ποιότητα της Δημοκρατίας. Απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών όταν αισθάνονται ότι οι Εξεταστικές Επιτροπές για παράδειγμα λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά».

Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για συσσώρευση πλούτου στα χέρια λίγων και περιθωριοποίηση όλο και περισσότερων. Για τις εξεταστικές επιτροπές είπε ότι λειτουργούν προσχηματικά παρελκυστικά.

Άφησε επίσης αιχμές για χειραγώγηση της Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για αντίληψη ότι και η δικαιοσύνη δέχεται πιέσεις, επηρεασμό, απόπειρα χειραγώγησης.

«Η αμφιβολία – και μόνο η αμφιβολία – αρκεί για να τραυματιστεί η πολιτική και κοινωνική συνοχή. Η ποιότητα της Δημοκρατίας δεν

κινδυνεύει μόνο όταν η Δικαιοσύνη παύει να είναι ανεξάρτητη. Κινδυνεύει ήδη από την στιγμή που η ανεξαρτησία της τεθεί υπό

αμφισβήτηση» είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραμανλής.

Το θέμα της συζήτησης ήταν «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» ενώ εκτός από τον Κώστα Καραμανλή, κεντρικός ομιλητής είναι και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Δείτε την ομιλία του Κώστα Καραμανλή:

Ο Κώστας Καραμανλής, μίλησε με θερμά λόγια για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και εκείνος, με τη σειρά του, ανταπέδωσε…

«Χαίρομαι γιατί βρίσκομαι εδώ σήμερα ως συνομιλητής με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Ευχαριστώ τον οικοδεσπότη για την ευκαιρία αυτή. Αντιστρέφω και επαυξάνω τα θερμά φιλικά λόγια που είπε για το πρόσωπό μου ο Κώστας Καραμανλής προηγουμένως, μας συνδέει, θα έλεγα, η διάθεση αναστοχασμού, η σχέση που έχουμε με τη μελέτη της Ιστορίας και βεβαίως τώρα πια και η μεταπολιτική στην οποία τον υποδέχτηκα με χαρά όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Βουλή των Ελλήνων μετά από μακρά θητεία σε αυτήν. Είχαμε άλλωστε ζήσει ο ένας τον άλλον στα έδρανα της Βουλής, στην ατμόσφαιρα του Ημικυκλίου και νομίζω ότι έχουμε και οι δύο την ικανότητα να ζυγίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις» είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Ζούμε την κρίση της Δύσης, την κρίση των ευρωαμερικανικών σχέσεων και την κρίση της δυτικής δημοκρατίας καθώς η αμερικανική και η ευρωπαϊκή αντίληψη περί δημοκρατίας φαίνεται να αποκλίνουν σοβαρά» τόνισε και συμπλήρωσε:

«Έχει λοιπόν ζωτική σημασία για τη Δύση και τη δημοκρατία να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης και η συναντίληψη ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, που έχει τεράστιο ιστορικό βάθος».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε: «Στη Βουλή η λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – στη συγκρότηση της οποίας φτάσαμε όπως φτάσαμε – προσφέρει καθημερινό υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αποκαλύπτει το μέγεθος του σκανδάλου χωρίς η κοινή γνώμη να βλέπει με ποιο τρόπο, σε ποιους και πότε θα αποδοθούν οι ευθύνες. Το δε μεγάλο ζήτημα είναι η συνολική υστέρηση του πρωτογενούς τομέα που οδηγεί σε απόγνωση τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Τον Μάρτιο, πλην απροόπτου, αναμένεται η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη και με τη δίκη αυτή σε εξέλιξη θα εισέλθει η χώρα στην τελευταία φάση της βουλευτικής περιόδου πλησιάζοντας προς τις εκλογές.

Δημοκρατία σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από δημοκρατική διακυβέρνηση. Η Δημοκρατία μαζί με το κράτος δικαίου είναι ένας ολόκληρος πολιτικός και θεσμικός πολιτισμός. Ένας τρόπος συνύπαρξης και συμπεριφοράς. Μια δέσμη εγγυήσεων. Ένα πολύτιμο ιστορικό κεκτημένο. Η Δημοκρατίας είναι όμως πρωτίστως ένα σύστημα διακυβέρνησης. Κρίση της Δημοκρατίας υπάρχει όταν η χώρα έχει καταστεί ουσιαστικά μη διακυβερνήσιμη».

Το παρών έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος προσερχόμενος έκανε σχόλιο για τα αγροτικά μπλόκα.

Συντονιστής ήταν ο Μανώλης Κοττάκης ενώ βραβεύτηκε τιμητικά, ο σκηνοθέτης Γιάννη Σμαραγδή για τη διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό.