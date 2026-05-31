Αλέξης Τσίπρας: Αιμίλιος Χειλάκης, Ισιδώρα Ζουγανέλη, Γιώτα Νέγκα, Ιωάννα Παππά ανάμεσα στους 28 καλλιτέχνες που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη

Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης», του νέου πολιτικού κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ εντύπωση προκαλούν τα ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο που τάχθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού.

Μετά την κεντρική εκδήλωση στο Θησείο, η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myelas.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να την υπογράψουν αλλά και να εγγραφούν ως μέλη της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης». Σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσίπρα κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη την Τετάρτη (27.5.26).

Η κατάθεση της Ιδρυτικής Διακήρυξης συνοδεύτηκε από περισσότερες από 300 υπογραφές πολιτών που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών και του θεάτρου.

Στη λίστα των υπογραφόντων περιλαμβάνονται ο διεθνώς αναγνωρισμένος διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Αρβανίτης, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, ο σκηνοθέτης Βασίλης Βαφέας, ο λογοτέχνης Κώστας Βούλγαρης και ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης.

Την Ιδρυτική Διακήρυξη υπέγραψαν επίσης οι ηθοποιοί Ειρήνη Καζάκου, Φαίη Κοκκινοπούλου, Ιωάννα Παππά, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Τουμασάτου, Αιμίλιος Χειλάκης, Ισιδώρα Σιδέρη Ζουγανέλη, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαρία Κατσουλίδη και Χάρης Μαυρουδής.

Από τον χώρο της μουσικής ξεχωρίζουν οι υπογραφές της τραγουδίστριας Γιώτας Νέγκα, του τραγουδιστή και ραδιοφωνικού παραγωγού Κώστα Θωμαΐδη, καθώς και του μαέστρου Μίλτου Λογιάδη.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη ο ηθοποιός και ιδρυτής του Θεάτρου ΣΤΟΑ Θανάσης Παπαγεωργίου, ο σκηνοθέτης Σπύρος Μιχαλόπουλος, ο σκηνοθέτης και μουσικός Νίκος Κορνήλιος, η εκδότρια Ελένη Κανάκη, η εικαστικός Ευγενία Μανωλιουδάκη, η Νίκη Μουτζούρογλου από το Μέγαρο Μουσικής, καθώς και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτις Αθηνά Αρσένη.

Οι υπογραφές των προσωπικοτήτων του πολιτισμού αποτελούν μέρος των συνολικά 301 πρώτων υπογραφών που συνοδεύουν την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σηματοδοτώντας τη στήριξη που λαμβάνει το νέο πολιτικό εγχείρημα από πρόσωπα με παρουσία στον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού.

Δείτε αναλυτικά τα 28 ονόματα: