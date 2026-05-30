H Κίμπερλι Γκιλφόιλ με εκπροσώπους των ONEX και Hanwha Ocean για την επένδυση «μαμούθ» 1,35 δισ. ευρώ 

«Είχα την τιμή να φιλοξενήσω τις εταιρείες ONEX και Hanwha Ocean σε μία τελετή υπογραφής που εδραιώνει τη συνεργασία στον τομέα της ναυπηγικής μεταξύ των τριών μεγάλων χωρών μας», τονίζει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, ΗΠΑ, Νότιας Κορέας, συμφωνία που φέρνει 10.000 θέσεις εργασίας.

Σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) το Σάββατο (30.05.2026), η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τους αξιόλογους εταίρους μας, την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Κορέας, για να επανακτήσουμε την κυριαρχία στη θάλασσα!».

«Είχα την τιμή να φιλοξενήσω τις εταιρείες ONEX και Hanwha Ocean σε μια τελετή υπογραφής που εδραιώνει τη συνεργασία στον τομέα της ναυπηγικής μεταξύ των τριών μεγάλων χωρών μας», τονίζει.

Under @POTUS’ leadership, America is working with our valued partners Greece and the Republic of Korea to bring back maritime dominance! I was honored to host ONEX and Hanwha Ocean for a signing ceremony that cements cooperation in shipbuilding between our three great nations.… pic.twitter.com/n3P3vjK4aI — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 30, 2026

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερήφανες που στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας και της Κορέας για να χτίσουν μαζί ένα πιο ασφαλές και ευημερούμενο μέλλον. Αυτή είναι η στρατηγική επένδυση στην πράξη», καταλήγει.