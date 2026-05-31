Νέα Αριστερά κατά της ΕΛΑΣ του Τσίπρα με προειδοποιήσεις για «όσους θέλουν να ανέβουν στο άρμα του»

Αφορμή για την επίθεση στάθηκαν οι δηλώσεις Μπαλατσούκα για τον Νετανιάχου
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναταράξεις στη Νέα Αριστερά φέρνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς πολλοί βουλευτές, οι παλιοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού αλλά και στελέχη τους αναμένεται να κατευθυνθούν προς την ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού. Ωστόσο, η Νέα Αριστερά δεν έχει σκοπό να πέσει αμαχητί.  

Το κόμμα της Νέας Αριστεράς περνά στην αντεπίθεση και σήμερα Κυριακή και στρέφεται κατά του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου το κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Μπαλατσούκα, ασκώντας σκληρή κριτική για τη συνέντευξη που έδωσε στην οποία – όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς –  «όχι μόνο απέφυγε επανειλημμένα να χαρακτηρίσει τον Νετανιάχου “εγκληματία πολέμου”, αλλά επέμεινε ότι η συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ «είναι σταθερή”». 

«Όλα αυτά ειπώθηκαν λίγες μέρες αφότου η κυβέρνηση Νετανιάχου επανέλαβε την τακτική των συλλήψεων, της κράτησης, της εξευτελιστικής μεταχείρισης και των βασανιστηρίων σε Έλληνες και ξένους ακτιβιστές που προσπάθησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας.

Αρχικά φαίνεται πως πρέπει να θυμίσουμε και πάλι σε κάποιους που επικαλούνται την Αριστερά πως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, όπου το Ισραήλ διαπράττει συστηματικά γενοκτονία. Σε αυτό το συμπέρασμα άλλωστε έχει καταλήξει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Η Νέα Αριστερά επιμένει να δηλώνει χωρίς περιστροφές πως:

– Πρέπει να παύσει άμεσα κάθε συνεργασία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ

– ⁠ Ο Νετανιάχου πρέπει να συλληφθεί στο έδαφος των χωρών που συμμετέχουν ΔΠΔ και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τη γενοκτονία που διαπράττει σε παλαιστινιακά εδάφη

ΥΓ: Δεν μας κάνει πάντως εντύπωση το ότι εκπρόσωπος του προσωποπαγούς κόμματος της ΕΛ.Α.Σ. προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις απέναντι στο καθεστώς Νετανιάχου και τα θύματά του. Το να πατάς σε δύο βάρκες είναι ίδιον όσων φορέων ασκούν πολιτική που δεν θίγει τον πυρήνα της πολιτικής Μητσοτάκη. Ας το έχουν υπ’όψιν τους όσοι και όσες προθυμοποιούνται να ανέβουν στο άρμα του».

Υπενθυμίζεται πως δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών αναφέρει πως η ΚΟ της Νέας Αριστεράς αναμένεται να διαλυθεί την Τρίτη (2.6.26) καθώς τότε θα αποχωρήσουν οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Παράλληλα, το ίδιο θα κάνουν και στελέχη του κόμματος. 

