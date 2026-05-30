Εμφύλιος στη Νέα Αριστερά για τα μάτια του Τσίπρα: Όσοι πάρουν την απόφαση να μας διασπάσουν θα κριθούν αυστηρά

Όσοι τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους, μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκφράσει στα όργανα τους λόγους, αναφέρουν κύκλοι της Νέας Αριστεράς για την προαναγγελία αποχώρησης των Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Φωτίου, Τζούφη και Ζεϊμπέκ από το κόμμα.

«Μας προκαλεί εντύπωση πως αποφάσισαν να φύγουν από την Νέα Αριστερά, τη στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του Προγραμματικού Συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν», επισημαίνουν οι κύκλοι της Πατησίων για τα επτά πρωτοκλασάτα στελέχη που βρίσκονται με το «ένα πόδι» έξω από το κόμμα.

«Η απόφασή τους – συνεχίζουν οι ίδιες πηγές – δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος. Συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και την δημιουργία της ΕΛΑΣ. Όταν οι συγκεκριμένοι βουλευτές αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν για την εναντίωσή τους σε προσωποπαγή κόμματα, στις συνέπειες του αρχηγισμού. Είναι απορίας άξιον γιατί τρία χρόνια μετά, αποφασίζουν να προσεγγίσουν σε ένα τέτοιο.

Όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν τη Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την Κοινοβουλευτική της Ομάδα, να αποκλείσουν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μίας φωνής της αριστεράς την περίοδο της υπερσυντηρητικής παλινόρθωσης, θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» το Σάββατο (30.05.2026), οι επτά – Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ – από τους έντεκα βουλευτές που απαρτίζουν την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς αναμένεται να αποχωρήσουν την Τρίτη (02.06.2026) από το κόμμα, ενώ παράλληλα το ίδιο θα κάνουν δεκάδες στελέχη.