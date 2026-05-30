Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας

Περίπου 23.000 πάσχοντες ζουν στην Ελλάδα, με 11.000 από αυτούς να κατοικούν στην Αττική
Το κτίριο της εθνικής αντιπροσωπείας φωταγωγήθηκε με το λογότυπο του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και της Παγκόσμιας Ημέρας με θέμα: «My MS Diagnosis»
Στις δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, την 30η Μαΐου, συμμετέχει η Βουλή των Ελλήνων. Σε έναν ισχυρό συμβολισμό, το κτίριο της εθνικής αντιπροσωπείας φωταγωγήθηκε με το λογότυπο του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και της Παγκόσμιας Ημέρας με θέμα: «My MS Diagnosis» για την ενίσχυση της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης της ασθένειας.

Η φωταγώγηση της Βουλής στοχεύει να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και στην ενίσχυση της ορατότητας των ατόμων που ζουν με τη νόσο, καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Παγκοσμίως, εκτιμάται ότι περίπου 2.500.000 άνθρωποι ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας, εκ των οποίων 500.000 βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περίπου 23.000 πάσχοντες ζουν στην Ελλάδα, με 11.000 από αυτούς να κατοικούν στην Αττική.

Η προώθηση ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού μηνύματος συνδράμει με την επίδρασή του στη συνολική εκστρατεία των πασχόντων και η Βουλή είναι πάντα αρωγός σε τέτοιου είδους προσπάθειες.

