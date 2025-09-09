Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: «Ακούει το Μαξίμου το καμπανάκι κινδύνου για τους δείκτες ντροπής;» ρωτά σε νέα ανάρτησή του

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι είμαστε ουραγοί «στην αποτελεσματικότητα του δημοσίου, στην απονομή της δικαιοσύνης και στην αγοραστική δύναμη»
Ο Αλέξης Τσίπρας στο βήμα του 5ου συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη
Ο Αλέξης Τσίπρας στο βήμα του 5ου συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI

Νέα παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στον απόηχο της ομιλίας που πραγματοποίησε στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», το οποίο διοργάνωσε ο Economist. Ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται ουσιαστικά στον νυν πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας εκ νέου λόγο για κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση των πολιτών.

Με μήνυμά του το βράδυ της Τρίτης (09.09.2025) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας ερωτά στην πράξη τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν ακούει το καμπανάκι του κινδύνου ότι είμαστε ουραγοί «στην αποτελεσματικότητα του δημοσίου, στην απονομή της δικαιοσύνης και στην αγοραστική δύναμη».

«Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε:

– 24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου

– 25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης

– 26οι σε αγοραστική δύναμη.

Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά;

Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;

Ας συζητήσουμε, επιτέλους, σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως για το πώς μπορούμε αυτήν την πραγματικότητα να την αλλάξουμε προς το καλύτερο».

 

Πρόκειται για αποσπάσματα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος ανακοινώνει την υποψηφιότητα του για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
«Έχοντας και την εμπειρία και τη γνώση αλλά και την ίδια διάθεση ενασχόλησης όπως και στην αρχή, διεκδικώ και πάλι τη στήριξη των δικηγόρων» ανέφερε ο ίδιος
Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος 1
Νίκος Ανδρουλάκης: «Το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα κάνει τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά»
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνήθως είναι ένα παζάρι δεσμεύσεων και παροχολογίας από την εκάστοτε κυβέρνηση»
Νίκος Ανδρουλάκης 6
Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά από δημοσιεύματα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου
«Κυπριακό μέσο ενημέρωσης κυκλοφόρησε ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης»
Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης 3
Newsit logo
Newsit logo