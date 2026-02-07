Αλέξης Τσίπρας: «Δεν απευθύνομαι στους βολεμένους» – «Χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση»

Στα Ιωάννινα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα (07.02.2026) στην πρωτεύουσα της Ηπείρου το βιβλίο του «Ιθάκη».

Ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και αιχμές για αδιαφάνεια και αποδυνάμωση των θεσμών, παρουσιάζοντας παράλληλα μια συνολική πρόταση θεσμικών και κοινωνικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, στοχεύει σε μια «νέα μεταπολίτευση».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα μοντέλο που, όπως ανέφερε, «επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα» και το οποίο «έχει όνομα: φτηνή ανάπτυξη», εξηγώντας ότι «στηρίζεται στη συμπίεση των δικαιωμάτων και των μισθών, στην καταπάτηση των κανόνων και στην καταστροφή του περιβάλλοντος, ώστε να εκτοξεύονται τα κέρδη και να μετατρέπεται η χώρα σε επενδυτικό παράδεισο».

Συνέδεσε μάλιστα αυτή την πολιτική με τραγικά γεγονότα, τονίζοντας ότι «υπάρχουν στιγμές που η κοινωνία μας πληρώνει τη φτηνή ανάπτυξη και τη διαφθορά με τραγωδίες», αναφερόμενος στα Τέμπη αλλά και σε πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα. Ειδική μνεία έκανε στην υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, σημειώνοντας ότι «το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει μόνο 4 επιθεωρητές για 12.000 επιχειρήσεις».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για εκτεταμένη αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος των κρατικών πόρων κατευθύνθηκε μέσω απευθείας αναθέσεων και κλειστών διαδικασιών. Όπως είπε, «όταν η διαφάνεια απουσιάζει, αυτό που ασφυκτιά δεν είναι μόνο η τσέπη μας αλλά η ίδια η δημοκρατία».

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία «Διαφάνεια», την οποία χαρακτήρισε «μια μεγάλη ειρηνική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και στη διασπάθιση δημόσιων πόρων». Σύμφωνα με την πρόταση, κάθε δημόσια σύμβαση θα είναι προσβάσιμη και ελέγξιμη «από την προκήρυξη μέχρι την παράδοση του έργου», με αξιοποίηση και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Τσίπρας έθεσε ως κεντρικό πολιτικό στόχο «μια νέα μεταπολίτευση», μιλώντας για «αναβάπτιση των θεσμών», «δίκαιη φορολογία που θα θίξει επιτέλους τον μεγάλο πλούτο» και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει ούτε το πολιτικό, ούτε το ηθικό δικαίωμα» της σημερινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε αλλαγές, τονίζοντας ότι «μόνο μια καθαρή δημοκρατική-προοδευτική πλειοψηφία που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες τομές».

Αναφορικά με τη δημόσια διοίκηση, απέρριψε την κριτική περί μονιμότητας, λέγοντας ότι «η δημόσια διοίκηση χρειάζεται εκδημοκρατισμό, αξιοκρατία, αξιολόγηση με όρους διαφάνειας και καλύτερες αμοιβές».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περιφέρεια, παρουσιάζοντας επτά παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες, στήριξη της κοινοτικά υποστηριζόμενης γεωργίας, ανακατεύθυνση δημόσιων δαπανών στην τοπική παραγωγή, τεχνολογική αυτονομία, αξιοποίηση ακαλλιέργητης γης, ένταξη μεταναστών στην οικονομία και φορολογικά κίνητρα για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Για το μεταναστευτικό σημείωσε ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αδιαπραγμάτευτη», ζητώντας παράλληλα «ασφαλείς, νόμιμες οδούς και ένταξη των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα», με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για την ανάγκη πολιτικής ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «η ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης», υπογραμμίζοντας πως «η κοινωνία αναζητά μια μεγάλη αφήγηση που να δίνει νόημα στις ζωές μας».

«Απευθύνομαι στους νέους αγρότες και εργαζόμενους»

Κατέθεσε 7 προτάσεις για το μέλλον της υπαίθρου και της περιφέρειας, με φόντο την Ήπειρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής του, ξεκαθαρίζοντας ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται και ποιο όχι.

Απευθύνεται λοιπόν όπως είπε στους αγρότες και ειδικά στους νέους αγρότες, στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες, τους εργάτες και τις εργάτριες, τους νέους επιστήμονες. Και «στους ανθρώπους που πήραν την απόφαση να μείνουν ή να γυρίσουν στον τόπο τους, να δραστηριοποιηθούν σε κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, και δεν την παλεύουν άλλο βλέποντας τα λεφτά να πηγαίνουν σε κάθε λογής πιθανούς και απίθανους αεριτζήδες».

Και ξεκαθάρισε: «Δεν απευθύνομαι σε όλους, γιατί πολύ απλά δεν απευθύνομαι στους βολεμένους. Αυτοί έχουν την κυβέρνηση που θέλουν και που τους υπηρετεί. Εμείς, οι υπόλοιποι, οι πολλοί, έχουμε ανάγκη από μεγάλες τομές».

Οι 7 προτάσεις του, που σύμφωνα με τον ίδιο απαιτούν και ρήξεις με τα κατεστημένα συμφέροντα στους αντίστοιχους τομείς, «που έχουν συμφέρον τα πράγματα να μείνουν όπως ακριβώς είναι» αφορούν στα εξής πεδία:

· Μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες με προτεραιότητα στο δίκτυο.

· Θεσμική κατοχύρωση της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας.

· Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από ανακατεύθυνση Δημόσιων δαπανών

· Τεχνολογική αυτονομία.

· Νόμος περί ακαλλιεργησίας για την αξιοποίηση της γης.

· Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές οικονομίες.

· Θεσμοθέτηση θετικών διακρίσεων υπέρ της υπαίθρου

Τα Ιωάννινα είναι ο τέταρτος σταθμός της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη», καθώς είχαν προηγηθεί Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.