Αλέξης Τσίπρας: Θυμόσαστε φαντάζομαι όλοι, πώς και ποιοι οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση

Τι ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του
Αλέξης Τσίπρας
Photo / Eurokinissi

Ο Αλέξης Τσίπρας, μοιράστηκε ένα νέο απόσπασμα από την ομιλία του που έκανε την περασμένη Παρασκευή 05.09.2025, στην εκδήλωση του Economist και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση.

Στο νέο απόσπασμα από την ομιλία του που επέλεξε να προβάλλει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλάει για την πορεία της Ελλάδας μετά την έξοδο από την οικονομική κρίση πριν από επτά χρόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Πριν από 7 χρόνια, η πατρίδα μας βγήκε από μια οικονομική και κοινωνική κρίση, που είχε προσλάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης.

Θυμόσαστε, φαντάζομαι, όλοι, πώς και ποιοι την είχαν οδηγήσει εκεί.

Και ποιοι και πώς κατάφεραν, αξιοποιώντας με αποφασιστικότητα και εντιμότητα τις θυσίες του ελληνικού λαού, να την απαλλάξουν από την επιτροπεία.

Και, με μια εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση του δημόσιου χρέους της, να ανακτήσουν την οικονομική της κυριαρχία, αλλά και τη γεωπολιτική της αξιοπιστία.

Αυτή η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, να πορευτεί, πια, χωρίς τις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση.

Δυστυχώς, όμως, αποδείχθηκε μία χαμένη ευκαιρία».

 

Όπως τόνισε στο βίντεο, η χώρα είχε μια μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσει τις παθογένειες που την οδήγησαν στη δύσκολη περίοδο, αξιοποιώντας τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά η ευκαιρία αυτή δεν αξιοποιήθηκε, αφήνοντας τη χώρα να συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και αδυναμίες.

Πολιτική
Επίθεση Γεωργιάδη σε Ακρίτα για τον διευθυντή του Ιπποκράτειου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να χειρουργεί κανονικά με το φακελάκι;»
«Το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι. Το φακελάκι σημαίνει ότι αποσπάς χρήματα εκβιαστικά από τον κόσμο για μια υπηρεσία που το ΕΣΥ παρέχει δωρεάν», είπε ο υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης 3
Η ώρα της «κρίσης» για τους υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο – Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη Chevron
Στο τάιμινγκ αυτό φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου Νταγκ Μπέργκαμ
Eurokinissi 2
