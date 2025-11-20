Πολιτική

Άμεση απάντηση της Αθήνας στη ρωσική πρόκληση: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

«Είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες» αναφέρουν διπλωματικές πηγές
Μαξίμου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Άμεσα απάντησαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα ότι η Ρωσία θα απαντήσει στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία.

«Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών» αναφέρουν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις από τη Μαρία Ζαχάροβα, το βράδυ της Πέμπτης (20/11/25).

«Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας» λένε οι ίδιες πηγές.

Και καταλήγουν: «Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

Νωρίτερα, η Μαρία Ζαχάροβα είχε δηλώσει: 

«Η Ελλάδα ακολουθεί απέναντι στη Ρωσία μια προκλητική, συγκρουσιακή πορεία, λαμβάνοντας ανοιχτά μη φιλικά μέτρα», είπε. «Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που έστειλε στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσώνα, στην Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων.

Μία ακόμη επιβεβαίωση είναι οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων. Το βήμα αυτό, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες συλλογικά του Δυτικού κόσμου με στόχο να προκαλέσουν την «ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας, και θα υπάρξει επίσης η ανάλογη αντίδραση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
80
77
66
62
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Κώστας Καραμανλής σε εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου: Αμοιβαία τα οφέλη από τις σχέσεις των δύο χωρών – Τα «καρφιά» για την κυβέρνηση Μητσοτάκη
«Με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον»
Κώστας Καραμανλής
Σκληρή κόντρα Μαρινάκη και Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση» – «Πρέπει να φύγετε, είστε επικίνδυνοι»
Η ομιλία Ανδρουλάκη είναι «σαν να είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης» - «Διαιρείτε και διχάζετε τον ελληνικό λαό» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Λύγισε ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη: Σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες, ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας
«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας»
Αλέξης Τσίπρας
22
Newsit logo
Newsit logo