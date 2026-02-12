Πολιτική

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το Σάββατο στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00, με την οικογένεια να ζητά αντί στεφάνων δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ»
Αναστάσης Παπαληγούρας
Ο Αναστάσης Παπαληγούρας (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026, θα τελεστεί η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα, πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Την ανακοίνωση έκανε η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, με ανάρτησή της στα social media.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, βουλευτής Κορινθίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στην ανακοίνωση της οικογένειας απευθύνεται παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία), για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας.

 

Η ανακοίνωση της Λένας Παπαληγούρα

«Τον μοναδικό και πολυαγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα και παππού Αναστάση Παπαληγούρα κηδεύουμε το Σάββατο 14/2/25, ώρα 12:00μμ, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια

Βαρβάρα Πετρίδη

Ζαΐρα Παπαληγούρα

Λένα Παπαληγούρα

Άκης Πάντος

Αναστάσης Πάντος Παπαληγούρας

Αντώνης Πάντος Παπαληγούρας

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας».

