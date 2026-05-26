Πολιτική

Αναστάτωση στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα: «Αν υπάρχει γιατρός να έρθει γρήγορα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός

Η ανησυχία κράτησε για λίγο καθώς το άτομο ήταν καλά στην υγεία του
Αλέξης Τσίπρας
Photo / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISS
Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 26.05.2026, το όνομα του νέου κόμματος που ίδρυσε με χιλιάδες κόσμο να έχει συγκεντρωθεί για να ακούσει τον πρώην πρωθυπουργό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πάνω στη σκηνή, λίγο πριν ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματός του που είναι «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», προκλήθηκε μία μικρή αναστάτωση.

Ο λόγος, ήταν ότι κάποιος από τους παρευρισκόμενους, αισθάνθηκε αδιαθεσία με τον πρώην πρωθυπουργό, να αντιλαμβάνεται την κατάσταση και να καλεί από σκηνής για γιατρό.

«Αν υπάρχει γιατρός να έρθει γρήγορα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας που λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ενημέρωσε ότι είναι καλά στην υγεία του το άτομο

 

Σύμφωνα με πληροφορίες πρώτες βοήθειες στον πολίτη έδωσε ο καθηγητής Δημήτριος Λινός που βρισκόταν και αυτός στο Θησείο.

