Στο Θησείο η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα: Ποιοι δίνουν το παρών

Την επίσημη έναρξη ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, σηματοδοτεί η παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στο Θησείο το βράδυ της Τρίτης (26.05.2026).

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να επαναπροσδιορίσει στρατηγικές και στοχεύσεις όχι μόνο στον χώρο της Κεντροαριστεράς, αλλά και στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα» πραγματοποιείται η συγκέντρωση για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα που παρουσιάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ήδη από νωρίς, πλήθος πολιτών έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Θησείου, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους συναντώνται άνθρωποι όλων των ηλικιών, με εμφανή παρουσία πολιτών μέσης ηλικίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκηνικό παραπέμπει έντονα και σε προεκλογική συγκέντρωση, υπογραμμίζοντας τον άμεσο και συμμετοχικό τόνο που επιδιώκει να δώσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Παρακολουθήστε LIVE την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα