ΠΑΣΟΚ και στρατόπεδο Τσίπρα σε τροχιά σύγκρουσης για τη ΝΔ και την Κεντροαριστερά

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Γιώργο Σιακαντάρη, πρώην επιστημονικό διευθυντή του ΙΣΤΑΜΕ και πλέον συνοδοιπόρο του Αλέξη Τσίπρα, λίγες μόλις ώρες πριν από την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα μετά από τη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα, Τρίτη (26.05.2026) ο Γιώργος Σιακαντάρης στο ραδιόφωνο της ERTnews, με το ΠΑΣΟΚ να τον κατηγορεί ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του νέου κόμματος Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία και ότι υποβαθμίζει τη σημασία των ιδεολογικών διαχωρισμών. Η σύγκρουση αποτυπώνει, παράλληλα, τη νευρικότητα και τις ανακατατάξεις που προκαλεί στον χώρο της Κεντροαριστεράς η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με νέο πολιτικό σχήμα.

Αιχμές για «ιδιωτικό κόμμα» και συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε προσωπικά στον Γιώργο Σιακαντάρη, υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση του πολιτικού μανιφέστου του νέου κόμματος Τσίπρα, αλλά και την προηγούμενη στήριξή του στον Ανδρέα Λοβέρδο. Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις του γεννούν ερωτήματα για το κατά πόσο το νέο κόμμα «αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα», επιχειρώντας να αναδείξει προσωποπαγή χαρακτηριστικά στη νέα πολιτική πρωτοβουλία, ενώ κατηγόρησε τον κ. Σιακαντάρη ότι εμφανίζεται να θεωρεί δευτερεύον το ιδεολογικό πρόσημο των πολιτικών λύσεων.

Η απάντηση Σιακαντάρη και ο «πανικός των πρώτων δημοσκοπήσεων»

Ο Γιώργος Σιακαντάρης απάντησε σε αιχμηρό ύφος, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για «διαστρέβλωση» των δηλώσεών του και παραθέτοντας απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα της συνέντευξής του. Όπως υποστήριξε, ουδέποτε είπε ότι οι ιδεολογίες δεν έχουν σημασία, αλλά αντιθέτως αναφέρθηκε στις διαφορετικές πολιτικές επιλογές ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά, ακόμη και ως προς τη διαχείριση κοινωνικών και ταξικών ζητημάτων.

«Έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί σαφέστατη ταξική πολιτική», σημείωσε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι απαιτείται πολιτική αντίδραση απέναντι στη σημερινή κυβερνητική κατεύθυνση. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη διαχρονική θέση του ότι η Δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία είναι «ιδεολογικοί και πολιτικοί αντίπαλοι και όχι στρατηγικοί», παραπέμποντας στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατική παράδοση.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Σιακαντάρης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, διερωτώμενος αν «δεν ενδιαφέρει πλέον στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η αλήθεια μπροστά στον πανικό των πρώτων δημοσκοπήσεων».

Νέα ανταπάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση, με το ΠΑΣΟΚ να επαναφέρει τη σύνδεση του κ. Σιακαντάρη με την υποψηφιότητα Λοβέρδου, σημειώνοντας δηκτικά ότι εκείνη η πολιτική διαδρομή «κατέληξε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας». Παράλληλα, επέμεινε ότι ο ίδιος απέφυγε να δώσει ένα σαφές «όχι» στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

«Ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του», ανέφερε με νόημα η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σε μια αντιπαράθεση που αποτυπώνει το κλίμα σκληρού ανταγωνισμού για την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, την ώρα που το νέο κόμμα Τσίπρα επιχειρεί την επίσημη είσοδό του στο πολιτικό σκηνικό.