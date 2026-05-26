«ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» το όνομα του κόμματος Τσίπρα – Η ομιλία του στο Θησείο

Στο Θησείο στράφηκαν σήμερα (26.05.2026) τα βλέμματα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο πολιτικό κόμμα του, ανοίγοντας και επισήμως ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Με φόντο την Ακρόπολη, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε ότι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα είναι «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Παράλληλα, απεύθυνε κάλεσμα για «μαζική λαϊκή στήριξη» και συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν την Ιδρυτική Διακήρυξη, την οποία μπορούν πλέον να βρουν στην ιστοσελίδα myelas.gr. Δείτε λεπτό προς λεπτό στο live blog του newsit.gr όλα όσα έγιναν στο Θησείο.
Στον «αέρα» βρίσκεται πλέον η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υπογράψουν την Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.
Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας myelas.gr, η οποία ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα στο Θησείο.
Μετά την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας αποχωρεί χειροκροτούμενος
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Μετά το τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, προβάλλεται το promo βίντεο του νέου πολιτικού φορέα.
Στο βίντεο, ένα μικρό κορίτσι μεταφέρει ένα χαρτί με το όνομα του κόμματος στον πρώην πρωθυπουργό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις.
Κάλεσμα συμμετοχής απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας σε κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα, αλλά και στους Έλληνες της διασποράς, ζητώντας τους να κάνουν «το βήμα της Συμπαράταξης».
«Δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής», ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτή «δεν θα έρθει από τα πάνω», αλλά «από τους ανθρώπους που δουλεύουν, δημιουργούν, αγωνίζονται και επιμένουν να ελπίζουν».
Σε πρόσωπα-σύμβολα της ελληνικής ιστορίας αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τον Ρήγα Βελεστινλή, τον Μαρίνο Αντύπα, την Ηλέκτρα Αποστόλου, τον Γρηγόρη Λαμπράκη και τον Νικηφόρο Μανδηλαρά.
Όπως είπε, το νέο κόμμα εμπνέεται από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, κοινωνική χειραφέτηση, εθνική ανεξαρτησία, ειρήνη και δημοκρατία.
Στις ιστορικές αναφορές του νέου φορέα στάθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τις «μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις» της χώρας.
Αναφέρθηκε στο ΕΑΜ, την Εθνική Αντίσταση, την ΕΔΑ, τους αγώνες για Δημοκρατία και Ειρήνη, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την «Πρώτη Φορά Αριστερά».
Κάλεσμα συμμετοχής απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν τη Διακήρυξη του νέου κόμματος.
«Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη», ανέφερε, καλώντας τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, αλλά και όσους «δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα», να συμπαραταχθούν.
Τη δημιουργία μιας μεγάλης «Προοδευτικής Συμπαράταξης» έθεσε ως στόχο ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για σύγκλιση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και της Πολιτικής Οικολογίας.
Όπως είπε, τα τρία αυτά ρεύματα αποτελούν την έκφραση της σύγχρονης Αριστεράς και συγκροτούν «την κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».
Περιστατικό αδιαθεσίας στο κοινό, ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε γιατρό να προστρέξει στο σημείο
Στις τελευταίες δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανάγκη για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία», με εθνικές τεχνολογικές υποδομές.
Παράλληλα, μίλησε για μια «ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης», ζητώντας επιστροφή σε μια «πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική».
Στις δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης ενέταξε ο Αλέξης Τσίπρας και το «Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων», απέναντι, όπως είπε, στην κερδοσκοπία.
«Η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός πρέπει να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους», τόνισε, ενώ μίλησε και για μια «ανθεκτική Ελλάδα» απέναντι στις διαρκείς κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Τις βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος, όπως είπε, «σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».
Στην πρώτη γραμμή έθεσε τη «ζωή με αξιοπρέπεια», την «ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες» και μια «ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης», με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.
Με αναφορές στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι το νέο κόμμα φιλοδοξεί να γίνει «η απάντηση στην απογοήτευση, τη φθορά και τα κοινωνικά αδιέξοδα».
«Να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας. Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για την ανάγκη μιας «Νέας Μεταπολίτευσης».
Την Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς την «Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα» και «δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα».
«Η πατρίδα έχει ανάγκη από μια ηθική επανάσταση και έναν νέο πατριωτισμό, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πυρά κατά της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τα «δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης» ότι τροφοδοτούν την κρίση εμπιστοσύνης.
«Τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες, είναι εξαρτημένα από αυτές».
Νέα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τη ότι αντιμετωπίζει το κράτος «σαν λάφυρο» και ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης καταλήγουν, όπως είπε, προς όφελος «μιας άπληστης ολιγαρχίας».
«Τα δημόσια ταμεία γεμίζουν με δισεκατομμύρια από την υπερφορολόγηση των πολλών για να γίνουν λεία των λίγων», ανέφερε, κάνοντας λόγο και για «εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων» που επηρεάζουν ή ελέγχουν κόμματα και κυβερνήσεις.
Στο ζήτημα της στέγης και των ενοικίων αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «όργιο κερδοσκοπίας» που εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν σπίτι και να ζήσουν με ασφάλεια.
Όπως είπε, την ίδια ώρα όσοι πήραν δάνεια την περίοδο της κρίσης καλούνται σήμερα να τα αποπληρώσουν «στο πολλαπλάσιο», προς όφελος «των ξένων funds που λεηλατούν την ελληνική οικονομία».
Σε υψηλούς τόνους συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για «ίδιες νοοτροπίες και συνταγές» με εκείνες που, όπως είπε, οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία.
«Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό».
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας αναφορές στις υποκλοπές, στα Τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης.
«Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν, δεν είναι ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά «αποτυπώνουν το ύφος αλλά και το ήθος της σημερινής διακυβέρνησης».
Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι το προηγούμενο διάστημα συνομίλησε με πολίτες «σε κάθε γωνιά της Ελλάδας» και αφουγκράστηκε, όπως είπε, τις αγωνίες τους.
«Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και πιο μόνοι, αδύναμοι και ανασφαλείς, αξίζει να θυμηθούμε τα επίκαιρα λόγια του Μακρυγιάννη: Να βρεθούμε ξανά στο “εμείς”», ανέφερε.
Στις αλλαγές στην αγορά εργασίας και στην καθημερινότητα των πολιτών αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «αγορά χωρίς κανόνες και ουσιαστικές εγγυήσεις για τους εργαζόμενους».
Όπως είπε, τα εξαντλητικά ωράρια, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και η έλλειψη ασφάλειας κάνουν τη ζωή των ανθρώπων «ένα διαρκές τρέξιμο, χωρίς σταθερότητα, χωρίς χρόνο για ζωή, γεμάτο πίεση και αβεβαιότητα».
Αιχμές για τη στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στους πολέμους άφησε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στην Ουκρανία, τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή.
«Δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο».
«Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο, δίνοντας το στίγμα του νέου κόμματος.
Όπως είπε, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση σε ένα κοινωνικό κάλεσμα και «όχι από κάποια φιλοδοξία», τονίζοντας ότι «δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά».
«Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος δεν είναι μόνο η πολιτική αλλαγή, αλλά και «η αλλαγή πολιτικής».
«Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε», είπε και πρόσθεσε: «Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μάς έλεγαν το ίδιο πράγμα: “Κάντε κάτι”, “Προχωρήστε”, “Βγείτε μπροστά να πιστέψουμε ξανά ότι κάτι μπορεί να αλλάξει”».
«Σε αυτό το ραντεβού με την Ιστορία από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε συνεπείς, άξιζε η ώρα και η προσμονή», είπε ο Αλέξης Τσίπρας
Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνουν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Μαριάννα Τουμασάτου
Με το σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα» πραγματοποιείται η συγκέντρωση για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας
Το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχει παραμείνει επτασφράγιστο μυστικό ως και αυτήν την ώρα
Μπορεί η έναρξη της εκδήλωσης να ήταν προγραμματισμένη για τις 20:00, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει, με τον κόσμο να συνεχίζει να προσέρχεται στον χώρο στο Θησείο.
Το νέο κόμμα Τσίπρα καταγράφεται δεύτερο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αρκετά κοντά με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο αναμένεται να δώσει μάχη για το ποιος θα επικρατήσει στο χώρο της Κεντροαριστεράς.
Πλήθος κόσμου στο Θησείο, για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Στη Διακήρυξη υπογραμμίζονται, κατά πληροφορίες, οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος.
Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία τη εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, σύμφωνα με τους συντάκτες της.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην παρουσίαση των προσώπων που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας πολιτικής προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένεται να δώσουν το στίγμα της οργανωτικής και πολιτικής κατεύθυνσης του νέου κόμματος.
Στον χώρο έχουν ήδη στηθεί γιγαντοοθόνες με το κεντρικό σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα», ενώ πλήθος κόσμου, στελεχών και υποστηρικτών συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει τις ανακοινώσεις.
Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητικότητα και διάχυτη αισιοδοξία για το νέο ξεκίνημα της προοδευτικής παράταξης.
Ο πρώην πρωθυπουργός από το Θησείο σύμφωνα με την Αμαλίας αναμένεται εκτός από τη γνωστοποίηση του ονόματος να παρουσιάσει και τις βασικές αξίες και θέσεις του νέου φορέα. Παράλληλα, θα καλέσει όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την Ιδρυτική του Διακήρυξη.
Με φόντο την Ακρόπολη, θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος, με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο-έκπληξη, στο οποίο τη μουσική του έγραψε, Σταμάτης Κραουνάκης.
Το νέο πολιτικό κόμμα του θα παρουσίασει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρα στο Θησείο, όπου αναμένεται να καλέσει σε μαζική λαϊκή στήριξη του. Η δημιουργία ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος, από την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τους συνεργάτες του.
Όλα είναι έτοιμα στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι πρώτοι προσκεκλημένοι και υποστηρικτές έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στον χώρο της εκδήλωσης