Ανδρέας Δρυμιώτης: Ο Αλέξης Τσίπρας αν κατέβει στις εκλογές δεν θα πάρει ούτε 10%

Την εκτίμηση ότι εάν ο Αλέξης Τσίπρας κατέβει στις εκλογές με νέο κόμμα θα λάβει ποσοστό που δεν ξεπερνά το 10%, εξέφρασε ο εκλογικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Παρασκευής (5.9.25).

«Ο Αλέξης Τσίπρας πολιτικά έχει γεράσει, έγινε αρχηγός, κυβέρνηση γνώρισε έξι εκλογικές ήττες, τι ζητάει;» αναρωτήθηκε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Σχολίασε ότι «πολιτικά υπάρχει κενό, είναι γνωστό, αλλά με παλιά υλικά δεν μπορείς να φτιάξεις νέα πολυκατοικία», ενώ τόνισε πως ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έχει κάνει καμία αυτοκριτική».

Όπως είπε, «η επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα πρακτικά του κρίσιμου συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών το 2015, είναι η μεγαλύτερη υποκρισία».

Υποστήριξε, επίσης, ότι «ο Τσίπρας τώρα δεν έχει αφήγημα. Το 2015 ήταν ξεκάθαρο: εγώ είμαι άφθαρτος αμόλυντος και άχραντος και δεν έχω σχέση με τα μνημόνια και θα βαράω τα νταούλια»

Μάλιστα, αφηγήθηκε ένα ανέκδοτο με τον Ρομπέν των Δασών που, όπως είπε, έχει δίδαγμα για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Ρομπέν των Δασών είναι στα τελευταία του και φωνάζει τον πιστό του καλόγερο. Του λέει “η τελευταία επιθυμία μου είναι να μου φέρεις το τόξο και το βέλος μου και εκεί που θα πάει το βέλος εκεί θέλω να με θάψετε”. Και τον έθαψαν στην ντουλάπα του υπνοδωματίου του γιατί εκεί έφτασε το βέλος».

«Το δίδαγμα είναι άμα μεγαλώσεις δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο με τα νιάτα σου», κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.