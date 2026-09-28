Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος: Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του στη Δάφνη – «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτοούν»

«Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους», το μήνυμα της ΝΔ για την επίθεση
Φωτογραφία από Facebook - Ανδρέας Λοβέρδος
Φωτογραφία από Facebook - Ανδρέας Λοβέρδος
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Επίθεση με μπογιές σημειώθηκε την Κυριακή (27.09.2026) στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, στη Δάφνη, με αποτέλεσμα ο γνωστός πολιτικός να ανεβάσει φωτογραφίες στα social media, στέλνοντας μήνυμα πως «δεν φοβάται».

Η επίθεση έγινε το βράδυ της Κυριακής, με τους αγνώστους να πετούν μπογιές στην είσοδο και τους εξωτερικούς τοίχους του γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανέβασε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ανέφερε δε πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιου είδους επιθέσεις με αποτέλεσμα να έχει ενδυναμωθεί περισσότερο.

«Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω», έγραψε συγκεκριμένα.

Με τη σειρά της, η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, ζητώντας και από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

«Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους», αναφέρεται συγκεκριμένα.

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