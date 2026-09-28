«Κλειδώνουν» τα μέτρα για τα καύσιμα: Η επικαιροποίηση επιδότησης στο diesel και όσα προβλέπονται για την αμόλυβδη

Με την επιστροφή σήμερα Δευτέρα (28.9.26) στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά το ταξίδι του στις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινά νέο κύκλο συσκέψεων με τους αρμόδιους υπουργούς και το οικονομικό επιτελείο για το θέμα του ενεργειακού κόστους, εν όψει και των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης.

Η πρώτη δέσμη μέτρων, που αφορά στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, κι αφού προηγηθεί η συνεδρίαση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το υπουργικό συμβούλιο.

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Τα τελικά νούμερα θα διαμορφώνονται μέχρι την τελευταία στιγμή, διότι οι συνθήκες στη διεθνή αγορά – άρα και στα διυλιστήρια και στην αντλία – αλλάζουν συνεχώς κι έτσι το ακριβές ποσό θα γίνει γνωστό την Τετάρτη.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το κράτος σχεδιάζει να επιδοτήσει 10 έως 15 λεπτά το κάθε λίτρο ντίζελ, και επιπρόσθετα περίπου 5 λεπτά θα είναι η επιδότηση.

Όσον αφορά στην τιμή της αμόλυβδης, το κράτος σε αυτή τη φάση, δεν προχωρά στην επιδότηση της, όμως αναμένεται να επαναληφθεί η επιδότηση από τα διυλιστήρια περίπου στα επίπεδα που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή 10 λεπτά το λίτρο.

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Επικαιροποίηση της επιδότησης στο diesel ανά 15 ημέρες

Η επιδότηση που θα ανακοινωθεί στα καύσιμα έχει διάρκεια 15 ημερών και θα επικαιροποιηθεί, ανάλογα με τα δεδομένα εκείνης της περιόδου, ξανά στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και θα ανακοινωθεί η δεύτερη δέσμη μέτρων για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα

Ο στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, που έκλεισε τον Απρίλιο.

Το δεύτερο μέτρο που θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου – και το οποίο δεν θα αναθεωρείται ανά 15 μέρες, αλλά θα ισχύσει για όλη τη χειμερινή σεζόν – θα είναι η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία, σύμφωνα τις πληροφορίες, αναμένεται να είναι της τάξης του 15 με 20%.

Η «μάχη» για τη μείωση του ΕΦΚ

Ένα καίριο θέμα που μένει ανοιχτό είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα. Προαπαιτούμενο για τη μείωση του η έγκριση από την Ε.Ε. να μην μετρά η εθνική παρέμβαση ως προς την οροφή δαπανών.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν αντέχει μία τέτοια παρέμβαση και ότι απαιτείται δημοσιονομική χαλάρωση από την πλευρά των Βρυξελλών.

Ο πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., στις 15 – 16 Οκτωβρίου, όπου πάντως θα «συγκρουστούν» δύο αντιλήψεις. Η μία, αυτή στην οποία επενδύει και η Ελλάδα, και η άλλη, αυτή την οποία θα καταθέσουν χώρες όπως η Αυστρία, η Ισπανία κ.α. για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων.

Αυτό είναι κάτι που η ελληνική κυβέρνηση το έχει κάνει ήδη δύο φορές και για την Αθήνα αποτελεί θέμα «αγκάθι».

Αχαρτογράφητος «ορίζοντας»

Η ακρίβεια πιέζει πολιτικά την κυβέρνηση, με όλα τα σημάδια να δείχνουν πως λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο «ορίζοντας» είναι αχαρτογράφητος.

Ήδη οι πρώτοι τιμοκατάλογοι με ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης έχουν φτάσει στις αρμόδιες αρχές και οι αυξήσεις στα είδη διατροφής αναμένεται να φανούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη.

Μπορεί η δίμηνη «συμφωνία κυρίων» να πέτυχε μια σταθερότητα στις τιμές βασικών αγαθών στα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτή λήγει στις 30 Οκτωβρίου και από εκείνο το σημείο και μετά σταματάει και η υποχρεωτική εφαρμογή της συμφωνίας.

Όπως διευκρινίζουν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, από την 1η Νοεμβρίου εναπόκειται σε κάθε σούπερ μάρκετ να αποφασίσει αν και σε ποια προϊόντα θα κρατήσει σταθερές τις τομές.