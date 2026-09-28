Μετωπική Πολάκη με Γεωργιάδη για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Στα άκρα οδηγείται η πολιτική σύγκρουση του Παύλου Πολάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Ο τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπολύει προσωπική επίθεση στον υπουργό, μιλά για «επιτελικό παρακράτος» και «νομοσχέδιο-έκτρωμα» και καταγγέλλει ότι πίσω από τις νέες ρυθμίσεις βρίσκονται, κατά τον ίδιο, συγκεκριμένα καθηγητικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η επίθεση του Παύλου Πολάκη δεν περιορίζεται στην πολιτική ουσία των διατάξεων. Στρέφεται προσωπικά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, επαναφέροντας τόσο την παλαιότερη δραστηριότητά του στην τηλεπώληση προϊόντων όσο και την υπόθεση Novartis, ενώ τον κατηγορεί ότι επιχειρεί, μέσω του νομοσχεδίου, να δημιουργήσει μηχανισμούς ελέγχου σε κρίσιμους τομείς της Υγείας και της Ψυχιατροδικαστικής.

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«Πλυντήριο» στην Ψυχιατροδικαστική

Το βαρύτερο σκέλος των καταγγελιών αφορά τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής.

Ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι μέσω των αρμοδιοτήτων του νέου οργάνου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε μια κλειστή ομάδα ειδικών να αποκτήσει καθοριστική επιρροή στις κατευθυντήριες οδηγίες και στα κριτήρια των ψυχιατρικών πραγματογνωμοσυνών που χρησιμοποιούνται στις δικαστικές διαδικασίες.

Μάλιστα, συνδέει ευθέως τη νέα ρύθμιση με την πολύκροτη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

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Αναφέρεται σε καθηγητές που συμμετείχαν στην αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου και αφήνει σαφείς αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ο ίδιος χρησιμοποιεί ακόμη βαρύτερη γλώσσα, μιλώντας για κίνδυνο δημιουργίας κρατικού «πλυντηρίου» και για μια κλειστή κάστα που, όπως καταγγέλλει, θα μπορεί να επηρεάζει το ποιος δράστης χαρακτηρίζεται ψυχικά ασθενής και ποιος οδηγείται στη φυλακή.

Ο Πολάκης πηγαίνει μάλιστα αρκετά χρόνια πίσω, παραπέμποντας σε περιπτώσεις επωνύμων καταδικασμένων και υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ψυχιατρικές γνωματεύσεις ως «διαβατήρια τρέλας» για ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.

Στο στόχαστρο και η προσωρινή διοίκηση των ψυχολόγων

Δεύτερο μέτωπο ανοίγει γύρω από τον υπό σύσταση Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων. Εδώ ο Πολάκης στρέφει τα πυρά του στην προβλεπόμενη προσωρινή διοίκηση και επιχειρεί να συνδέσει τη ρύθμιση με όσα είχαν προηγηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Στο πλαίσιο αυτό βάζει προσωπικά στο κάδρο και τη Ματίνα Παγώνη, την οποία χαρακτηρίζει «αγαπητή και πρόθυμη», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει στους ψυχολόγους μια αντίστοιχη συνταγή ελέγχου των επαγγελματικών φορέων.

Κατά τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο ποιος θα διοικήσει προσωρινά τον νέο φορέα αλλά και ότι η διοίκηση αυτή θα βρεθεί σε θέση να χειριστεί μητρώα, εγγραφές και την πρώτη οργανωτική συγκρότηση του Συλλόγου.

Για τον λόγο αυτό ζητεί την απόσυρση της συγκεκριμένης πρόβλεψης και εκλογική διαδικασία με συμμετοχή των υφιστάμενων φορέων των ψυχολόγων.

Καταγγέλλει «δώρα» στους κλινικάρχες

Ιδιαίτερα υψηλοί είναι οι τόνοι και για τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές.

Ο Πολάκης χαρακτηρίζει τις σχετικές ρυθμίσεις «δώρα» προς τους κλινικάρχες και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση χαλαρώνει απαιτήσεις που αφορούν τόσο τα βιοπαθολογικά εργαστήρια όσο και τη στελέχωση των ιδιωτικών μονάδων.

Κατά την ανάγνωση του ΣΥΡΙΖΑ, οι αλλαγές μειώνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν ερωτήματα για την επάρκεια της φροντίδας που παρέχεται σε βαριά ψυχιατρικούς ασθενείς.

Πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο ο Πολάκης επιχειρεί να χτίσει και την ευρύτερη πολιτική του κατηγορία απέναντι στην κυβέρνηση: ότι την ίδια στιγμή που μειώνει, όπως υποστηρίζει, υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα, αντιμετωπίζει τις ελλείψεις του ΕΣΥ με παρατάσεις, εφημερίες και πρόσθετη επιβάρυνση του υφιστάμενου προσωπικού.

Από τον «εφημερεύοντα νοσηλευτή» στους γιατρούς των 70 ετών

Σφοδρή είναι η αντίδρασή του και στον θεσμό του «εφημερεύοντος νοσηλευτή». Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι αντί για νέες μόνιμες προσλήψεις η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την πίεση στους ήδη υπηρετούντες νοσηλευτές.

Στην ίδια γραμμή εντάσσει και τη δυνατότητα παράτασης της παραμονής γιατρών στο ΕΣΥ έως το 70ό έτος, παρουσιάζοντάς την ως ένδειξη της αδυναμίας του συστήματος να προσελκύσει και να διατηρήσει νεότερους γιατρούς.

Βάζει στο κάδρο Καρακούκη και Τέμπη

Ο Παύλος Πολάκης επαναφέρει την υπόθεση του ιατροδικαστή Νίκου Καρακούκη, ζητώντας μάλιστα την ανάκληση του διορισμού του στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στην ανακοίνωσή του συνδέει τον κ. Καρακούκη με τους χειρισμούς που ακολούθησαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και διατυπώνει σειρά καταγγελιών για τις ιατροδικαστικές διαδικασίες, τις τοξικολογικές εξετάσεις, την αυτοψία και τις εκταφές.

Παράλληλα, ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ονομαστικά και σε στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ στρέφει τα πυρά του και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

«Μαζέψτε το»

Το πολιτικό μήνυμα προς τον Άδωνι Γεωργιάδη είναι διατυπωμένο σε προσωπικό τόνο: «Μαζέψτε το».

Ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει σύγκρουση τόσο στη Βουλή όσο και σε επίπεδο κοινωνικών και επαγγελματικών αντιδράσεων και ζητεί την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων για την Ψυχιατροδικαστική, την προσωρινή διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων και τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές.

Ταυτόχρονα επαναφέρει τα αιτήματα για μαζικές μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ, ένταξη των νοσηλευτών στα ΒΑΕ και σημαντική μισθολογική ενίσχυση των γιατρών.