Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε πως ο Δημήτρης Σκουλός θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές

Ο γνωστός φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β’ περιφέρεια Πειραιά. Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια κοινής τους παρουσίας σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καλωσόρισε τον φωτογράφο στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας με μια χιουμοριστική αναφορά στην προσωπική τους σχέση, αποκαλύπτοντας ότι είναι συμπαίκτες στο τένις και σχολιάζοντας μάλιστα πως ο Δημήτρης Σκουλός τον κερδίζει στις περισσότερες αναμετρήσεις τους.

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«Καλωσορίζουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη ως υποψήφιο τώρα, γιατί ως ψηφοφόρο τον είχαμε, ως υποψήφιο στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Πειραιώς, τον αγαπημένο μας φίλο Δημήτρη Σκουλό», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον Δημήτρη Σκουλό να στέκεται πίσω του.

Αργότερα, σε ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Υγείας στο «X» έγραψε: «Σήμερα με τον Δημήτρη Καιρίδη βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου έγινε χαμός. Ευχαριστώ τον κόσμο αυτόν για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς) και τον συμπαίκτη μου στο τένις κ. Δημήτρη Σκουλό».

Σήμερα με τον @DimKairidis βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου έγινε χαμός. Ευχαριστώ τον κόσμο αυτόν για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς) και τον συμπαίκτη μου στο τένις κ. Δημήτρη Σκουλό — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 27, 2026

Οι φήμες για τη μεταπήδησή του από τον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης στην πολιτική είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στην ΕΡΤ στα τέλη Ιουνίου, ο ίδιος είχε δηλώσει θετικός: «Θα το σκεφτόμουν να ασχοληθώ με την πολιτική. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ξέρω πολλά προβλήματα, τα ζω καθημερινά».