Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει τέλος στη συζήτηση για συνεργασίες – Με περιοδείες και προτάσεις η «απάντηση» του ΠΑΣΟΚ

Τέλος στη συζήτηση περί συνεργασιών, όπως τουλάχιστον ανοίγεται από λάθος κάθε φορά, σε ένα τηλεοπτικό πάνελ ή μία ραδιοφωνική συνέντευξη, επιχειρεί να βάλει το ΠΑΣΟΚ. «Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη. Θέλει να είναι πρώτο κόμμα και εφόσον γίνει αυτό, τότε θα επιχειρήσει τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας, με τις πολιτικές δυνάμεις που θα υποδείξει με την ψήφο του ο λαός – και πάντως όχι με τη ΝΔ – στη βάση του προγράμματός του», λένε οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα σενάριο το ΠΑΣΟΚ να καταστεί η “τσόντα” κάποιου».

Σε αυτό το πλαίσιο, εγκαλούν στην τάξη όποιον προκαλέσει με δηλώσεις του οποιαδήποτε «παραφωνία» σε αυτή τη σαφή, όσο και ομόφωνη απόφαση του ΠΑΣΟΚ. Την προηγούμενη εβδομάδα, τον τόνο στις παραφωνίες έδωσε ο άρτι αφιχθείς στο κόμμα Αλέξανδρος Αυλωνίτης, υποστηρίζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα και άλλα κόμματα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, κάτι που προκάλεσε την ενόχληση πολλών στελεχών στο εσωτερικό του κόμματος, όχι τόσο γιατί ο κ.Αυλωνίτης, είναι κάποιο κεντρικό στέλεχος που δίνει τον τόνο, αλλά κυρίως εξαιτίας του ότι δεν είναι ο μόνος που πιστεύει ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με άλλα κόμματα και πάντως με την ΕΛΑΣ του Αλ.Τσίπρα.

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Δεν πέρασε άλλωστε πολύς καιρός από την ημέρα που το περιέγραφε ως σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ο Απόστολος Πάνας, ούτε και έχουν σταματήσει οι εργασίες σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, στην κατεύθυνση του να ανοίξουν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση, τούτη την ώρα, στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν μπροστά τους μόνο τις κάλπες και σε αυτές θα πάνε πάση θυσία με πολιτική αυτονομία.

Ακριβώς σε αυτή την πορεία προς τις κάλπες, στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν το επιτυχημένο μοντέλο που ξεκίνησε με την Κρήτη και συνεχίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Σειρά αυτό το τριήμερο είχαν τα νησιά του Αιγαίου και δη οι Κυκλάδες, με τον πρόεδρο του κόμματος να επισκέπτεται την Παρασκευή τη Σαντορίνη και προβεβλημένα στελέχη του να διασκορπίζονται σε άλλα νησιά όπως η Σύρος, η Τήνος κ.ο.κ. Τέτοιου είδους εξορμήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, μέσα στον Οκτώβριο, οπότε και το ΠΑΣΟΚ θα αναδείξει τις προτάσεις του για τον πρωτογενή τομέα και μια Ελλάδα που θα παράγει, σε πανελλαδικό επίπεδο.

Την ίδια ώρα, στις μεγάλες πόλεις, και δη στο Λεκανοπέδιο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ξετυλίξει αυτοτελές σχέδιο. Για του λόγου το αληθές, θα ακολουθήσει την ακριβώς αντίστροφη πορεία από την πεπατημένη, οπότε οι πολίτες καλούνται να πάνε να ακούσουν τα κόμματα σε κεντρικές εκδηλώσεις τους. Αυτή τη φορά, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτά που θα πάνε να ακούσουν τις ανάγκες των πολιτών, στους χώρους δουλειάς τους, ένα project, που φτάνοντας στο τέλος του, θα επιστεγαστεί από μία μεγάλη κομματική συγκέντρωση, πιθανότατα στο Περιστέρι.

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Τον τόνο στην αντιπολιτευτική δράση, πάντως δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είτε εντός είτε εκτός Βουλής. Ενδεικτικά είναι όσα είπε χθες, υποστηρίζοντας ότι απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα και όχι αλαζονική συμπεριφορά στελεχών της ΝΔ, αν όχι της κυβέρνησης, που αντιμετωπίζουν την οικονομική πίεση των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία, προτρέποντάς τους άλλοτε να πάρουν λεωφορείο όταν δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη και άλλοτε περιγράφοντάς τους ως κακομοίρηδες, αν δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα.

«Ο πολίτης που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δεν χρειάζεται υποδείξεις και προσβολές. Χρειάζεται μέτρα και προστασία», είπε, παρουσιάζοντας ευρωπαϊκά παραδείγματα λήψης μέτρων κατά της ακρίβειας στα καύσιμα για παράδειγμα. Αντί δε της εξέτασης μέτρων εκ μέρους της κυβέρνησης, ο ίδιος πρότεινε: