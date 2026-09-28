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Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο με προτάσεις για χρέη, ενέργεια και ενοίκια

Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μικρομεσαία επιχείρηση θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, σε ομιλία του έπειτα από πρόσκληση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αλέξης Τσίπρας, ΕΛΑΣ
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSSI)
Πέτρος Κατσάκος
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Η σημερινή παρουσία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο δίνει συνέχεια στην προσπάθειά του να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της παράταξης απευθείας στους παραγωγικούς φορείς. Το Επιμελητήριο εκπροσωπεί, σύμφωνα με τα στοιχεία, 150.000 επαγγελματίες. Πολλοί από αυτούς έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωποι με υψηλό ενεργειακό κόστος, ιδιωτικό χρέος και αυξήσεις στα μισθώματα της επαγγελματικής στέγης.

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ξεδιπλώσει την ατζέντα της ΕΛ.Α.Σ. για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συνδέοντας τις προγραμματικές της θέσεις με τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν στην πράξη οι επαγγελματίες. Το ζητούμενο για το ακροατήριό του θα είναι ποιες λύσεις προτείνει για επιχειρήσεις που καλούνται να καλύπτουν ταυτόχρονα λογαριασμούς ενέργειας, παλαιές υποχρεώσεις και ολοένα υψηλότερο κόστος στέγασης.

Πρόκειται για θέματα που επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα μιας μικρής επιχείρησης να παραμείνει βιώσιμη, να διατηρήσει θέσεις εργασίας και να σχεδιάσει το επόμενο βήμα της. Η ομιλία στο Επιμελητήριο προσφέρει στον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. την ευκαιρία να εξηγήσει πώς οι γενικές κατευθύνσεις του προγράμματός του μεταφράζονται σε μέτρα για αυτό το τμήμα της αγοράς.

Τι είχε εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε στις αρχές Σεπτεμβρίου το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ., ο Αλέξης Τσίπρας είχε προτείνει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση και της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και τη μείωση της προκαταβολής για τα νομικά πρόσωπα. Είχε επίσης ανακοινώσει πρόταση ρύθμισης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις επί της βασικής οφειλής, με διαγραφή των προσαυξήσεων.

Σε συνάντησή του με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης είχε αναδείξει, επιπλέον, την περιορισμένη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και την πίεση που, κατά την εκτίμησή του, ασκεί η συγκέντρωση της αγοράς στους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ενδιαφέρον στις συγκεκριμένες απαντήσεις

Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού θα δείξει αν, πέρα από την υπενθύμιση αυτών των εξαγγελιών, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει πιο συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια της επαγγελματικής στέγης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και ο τρόπος με τον οποίο θα συνδέσει τη ρύθμιση των οφειλών με τη δυνατότητα των επαγγελματιών να αποκτήσουν ξανά περιθώριο για επενδύσεις. Για την ΕΛ.Α.Σ., η συζήτηση στο Επιμελητήριο αποτελεί δοκιμή της απήχησης του οικονομικού της προγράμματος σε ένα ακροατήριο που αξιολογεί τις πολιτικές προτάσεις με βάση το ταμείο της επιχείρησης και τις υποχρεώσεις κάθε μήνα.

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